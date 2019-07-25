"İstenmeden yapılan işlem tespit edilirse, gereken yapılacak""

DAÜ Rektörlüğü bugün YENİDÜZEN Gazetesi’nin manşetinde yer alan ‘Canaltay’a sahte diploma suçlaması’ haberiyle ilgili açıklama yaptı, ‘istenmeden yapılan, atlanan bazı işlemlerin olduğu tespit edilirse, mevzuat dahilinde gereken işlem yapılacak’ denildi.

Açıklamada; üniversitenin öğrenci kabul süreçlerinde şeffaf ve belirlenen kurallara bağlı olarak hiçbir esnemeye mahal vermeden en doğru biçimde davranıldığı da belirtildi.

Yazılı olarak yapılan açıklama şöyle: Doğu Akdeniz Üniversitesi bugüne kadar olduğu gibi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci kabulünde dünya standartlarında ve üniversitemizin başta Senato ve diğer üst kurullarının kabul etmiş olduğu kuralları uygulamış ve uygulamaya da devam etmektedir.

Bugün tarihli Yenidüzen Gazetesi’nde Üniversitemizin de ismi zikredilerek, öğrenci kabul süreçlerinde, hiç de doğru olmayan biçimde, bazı sorunların olduğu iddia edilmektedir. Üniversitemiz belirtildiği üzere öğrenci kabul süreçlerinde bugüne kadar olduğu gibi şeffaf ve belirlenen kurallara bağlı olarak hiçbir esnemeye mahal vermeden en doğru biçimde davranmış ve davranmaya da devam etmek noktasında kararlılık göstermektedir, gösterecektir.

Ayrıca, herhangi bir vesile ile istenmeden yapılan, atlanan bazı işlemlerin olduğu tespit edilirse, mevzuat dahilinde gereken işlem yapılarak paydaşlarla şeffaf biçimde paylaşılacaktır. Bunun aksini düşünmek Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin erdem, bilgi ve gelişim felsefesini benimsememiş olmak anlamına gelir. Bunun ise söz konusu olmadığını saygılarımızla, bilgilerinize sunarız.