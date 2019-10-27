İşten çıkarılınca ‘kaçak’ durumuna düştü

Haspolat’ta gerçekleştirilen operasyonda ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen A.J., R.I. ve U.M. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, olguları aktardı. Polis, 26.10.2019 tarihinde saat 22.00-22.55 saatleri arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama müzakeresi doğrultusunda bir polis ekibi ile birlikte Haspolat’ta bir ikametgah içerisinde yapılan arama sonucunda Bangladeş uyruklu A.J.’nin in izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, şahsın KKTC’ye 02.03.2017 tarihinde bir işyerine ön izinli olarak gelip çalışma izini çıkardıktan sonra beş ay çalışma izinli çalışıp, konu iş yerinin adı edileni işten çıkartıp çalışma iznini durdurduktan sonra şahsın KKTC'den çıkış yapmayıp adada kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis Kanteper, yine Haspolat’ta bir ikametgahta yapılan arama sonucunda R.I. ve U.M.’in KKTC'den izinsiz ikamet etme suçundan tutuklandıklarını belirtti. Polis, R.I.’in 14.02.2018 tarihinde öğrenci izinli olarak KKTC'ye giriş yapıp, 08.02.2018 tarihinde bir üniversitesine öğrenci kaydını yaptırıp daha sonra gerekli okul harçlarını yatırmadığından dolayı okul ile ilişkisi kesilmesine rağmen KKTC'den çıkış yapmayıp yasa dışı ikamet etmeye devam ettiğini aktardı.

Polis Kanteper, U.M. isimli şahsın ise 22.02.2017 tarihinde ön izinli olarak KKTC'ye giriş yapıp, 15.09.2017 tarihinde çalışma izini iptal edildiği halde yasal süre içerisinde KKTC'den çıkış yapmayıp, yasa dışı olarak KKTC'de ikamet etmeye devam ettiğini belirtti.

Tutuklanan şahısların ülkede bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını kaydeden polis memuru, üç gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, şahısların soruşturma maksatlı üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.