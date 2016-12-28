Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), dün bir CAS çalışanının daha işten çıkarıldığını, böylece işten çıkarılanların sayısının 32’ye yükseldiğini açıkladı.

Dev-İş Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, CAS’ta suların bir türlü durulmadığı belirtilerek, hükümet ve yönetim kurulunun çalışanların sendikalaşmalarına ısrarla karşı çıkmaya devam ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, Genel Müdür Fikret Çavuşoğlu’nun “bundan sonra işten çıkarma öngörülmüyor” yönündeki açıklamaları yaptığı gün sendikadan istifa etmeyip, “eylem yerine gitti” diye bir CAS çalışanının daha işine son verildiği savunuldu.

CAS’ta sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi için Meclis önünde başlatılan süresiz eylemin 8. gününe girdiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün ise Genel Müdür Fikret Çavuşoğlu aldığı talimatlar doğrultusunda kendilerinin hazırlamış olduğu şablon istifa kâğıtlarla çalışanlar arasında dolaşarak toplu istifa örgütlemeye çalışıyor. Yaşanan ve yaşanmakta olan tüm faşizan baskılara rağmen CAS emekçileri direniyor. Yılmadan, kararlılıkla Meclis önündeki oturma eylemini sürdürerek haklarına sahip çıkıyor.”

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YKP, Emek-İş’in eylemine destek belirtti

“CAS çalışanlarına faşizan baskı”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı EMEK-İŞ Sendikası’nın CAS’taki sendikal örgütlenme hakkı için perşembe günü gerçekleştireceği eyleme destek belirtti.

Kanatlı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, CAS çalışanlarının DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ sendikasında örgütlendikleri ve toplu iş sözleşmesi talebinde bulundukları için son bir aydır hükümet ve CAS yönetim kurulunca “faşizan baskılara” maruz kaldığını ifade etti.

Murat Kanatlı, “Hükümetin buyruğuna rağmen sendikadan istifa etmek yerine, sendika toplantılarına katıldıklarından ötürü gayrı yasal olarak peyderpey işlerine son verilmeye başlanmıştır. Bugün için işine son verilen çalışan sayısı 31’e ulaşmıştır” ifadesini kullandı.

Kanatlı şöyle devam etti: “DEV-İŞ’in bu açıklaması kaygı vericidir. ILO sözleşmelerini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul ettiğini işine geldiğinde açıklayan idareciler, insan haklarından biri olan örgütlenme hakkının, en önemli emek haklarından sendikalı olmanın ciddi şekilde saldırıya uğradığı bu koşullarda sessizliği bürünmeleri, onların sermayeden yana taraf olan pozisyonlarını bir kez daha gözler önüne serdi”

Kanatlı, Yeni Kıbrıs Partisi olarak, DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ Sendikası’nın Perşembe 09.00 – 21.00 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nda 12 saatlik uyarı grevi ve aynı gün sabah saat 11.00’de Meclis önünde kitlesel eylem kararını desteklediklerini ve dayanışma için Meclis önünde olacaklarını belirtti. (TAK)