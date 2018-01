TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e düzenlediği operasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "Afrin'deki 'Mehmetçik'imize bakıyorum. PYD-PKK-YPG'nin nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak Mehmetçik, bizler hep birlikte kovalayacağız" diyen Erdoğan, "HDP ve KCK sokağa çağırıyor, kimse çıkmıyor" iddiasını ileri sürdü. Erdoğan, sözlerinin devamında "Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede sokağa çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır" ifadesini kullandı; harekâtın en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Erdoğan, TSK içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e yönelik olarak "ABD beni burada saklar' diyor. Seni kirli bir bez gibi sokağa atacaklar" dedi.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüdüğünü hatırlatan Erdoğan, ""Birileri kalkıyor diyor ki, 'Türkiye’nin ekonomisi iyi değil'. Hadi git yat yat. Büyümede dünyanın bir numarası olduk. Yüzde 11’le bir numara. Kimse bize akıl vermesin, akıllarını kendilerine saklasınlar" diye konuştu.

Bursa'da konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İşte buyurun Bursa, işte buyurun Türkiye. Sizi böyle gördükçe şimdi Afrin'e bakıyorum. Afrin'deki Mehmetçik'imize bakıyorum. PYD-PKK-YPG'nin nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak Mehmetçik, bizler hep birlikte kovalayacağız.

Dün Kütahya'da ne demiştim. Operasyon fiilen başladı ve 17:15 gibi uçaklarımız havalandı ve bombalamaya başladı.

Bugün bazı haberler aldım, KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede sokağa çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. İstediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Biz yerli ve milli bir duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi. Şu anda Mehmetçiğimizin, ÖSO'nun Rabbim yardımcısı olsun.

Bunun yanında değerli kardeşlerim, şu anda polisimizin, korucularımızın rabbim razısı olsun. Zaten dün, bugün namazlarda tüm Müslümanlar duadaydı. Sadece burada değil, Afrika’da bile herkes ellerini duaya açmıştı. Yalnız değiliz be. Yalnız değiliz. Her şey bir tarafa, Allah bizimle beraber.

Kardeşlerim, hani sevgililer sevgilisi, o yalnız kaldığı anda Hz. Ebubekir Sıddika mağarada o yalnız kaldığı anda bir şey söylüyor. Neydi o? “Korkma Allah bizimle beraberdir” diyor. Ve ne oldu? Geldiler düşmanlar mağaranın ağzına, örümcek ağıyla kapamıştı. Örümcek ağıyla kapanınca mağara düşman “İnsan olsa örümcek ağ öremez” dedi ve gittiler. Hesap başka. Onların hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı var. Biz de bu yola böyle devam edeceğiz, kararlılıkla, inançla devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Maşallah, yeni bir Bursa mı doğdu? Bak hâlâ geliyorlar. Evet, emniyet güçleri, lütfen oradaki kardeşlerimizi bırakın, onlar da gelsinler, onlar da bu heyecanı yaşasınlar.

Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi dualarınızla yalnız bırakmayın. ÖSO’yu dualarınızla yalnız bırakmayın. Tüm gece Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımızla irtibat halindeyiz. Sürekli görüşüyoruz, nerede ne oluyor, sürekli takipteyiz. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız. Sizden isteğim şu. Biz rabiamızı unutmayalım. Çünkü bu rabianın içeriği çok önemli. Burada ayrılık yok, birlik var. Burada tek millet var, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Romanıyla, Arnavutuyla 80 milyon tek millet. Bize ayrılık var mı, yok. İki, tek bayrak. Güzelliğine bak. Rengini nereden alıyor, şehidimizin kanında. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Ve hiçbir paçavrayı kimse gelip bizim bayrağımıza eş tutamaz. Üç, tek vatan. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Bu vatan topraklarını kimse bölemez, parçalayamaz. Maşallah, yeni bir Huruç harekatı var.

Yine geliyorlar. Kim ki buna teşebbüs ederse, nasıl ki Cudi Dağı’nda, nasıl ki Gabar’da, nasıl ki Tendürek’te, nasıl ki Kandil’de F16 olduk, helikopter olduk, tank olduk, top olduk, bunları inlerinden çıkardıysak aynı şekilde oralarda F16 oluruz ve bu vatanı böldürmeyiz. Ve dört, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka bizim devletimiz yok. Neymiş, paralel devlet. Asla ve kata, nerede bulursak onları da ya kodese, ya da kaçacakları delik arayacaklar. Çünkü bu FETO denen alçak bu ümmeti parçaladı. Ona fırsat vermeyeceğiz.

Şu anda zannediyor ki, “ABD beni burada saklar.” Yok yok, o da seni bir müddet saklayacak, sonra kirli bez gibi sokağa atacak, bunu da bilesin ha. Onun da bütün avanesi, Batı’ya kaçanlar, bunların hepsinin yaptıklarının bedeli var, ödeyecekler. Kimse acıma duygusuna kapılmasın, lütfen. Acırsak acınacak haline geliriz. Her şeyi hukuk içinde yapıyoruz, devam edeceğiz. Sıkıntı varsa, araştırıyoruz, ona göre de kararımızı veriyoruz.

Kardeşlerim tabii size doyum olmaz, ama içeride de kongre var. Hatırlayın, biz göreve geldiğimizde Türkiye’nin milli geliri neydi? Kişi başına 3 bin 500 dolardı. Şimdi ne kadar, elhamdülillah 11 bin dolar oldu. Bak, nereden nereye? 3 katın üzerinde. Bitmedi, ihracat neydi 36 milyar dolar. Şimdi ihracatımız hamdolsun 158 milyar doları aştı. Bitmedi, meşhur IMF’i biliyorsunuz. 23,5 milyar dolar borç vardı. Benim meşhur Davos’u da hatırlıyorsunuz. Orada IMF Başkanı’yla görüştüm. Dedim ki “Siz bize siyaset yapmaya mı geliyorsunuz, yoksa paranızı tahsil etmeye mi?” Eğer dedim, “Tahsile gelince biz bunu ödüyor muyuz, ödüyoruz. Ama siyasete geliyorsanız Türkiye’nin başbakanı benim. Karışamazsınız. Böyle bir şeyi asla kabullenmem mümkün değil.” 23,5 milyar dolar borcu 2013’te bitirdik, artık bizim IMF diye bir sorunumuz yok. O bitti. Merkez Bankası’nda ne vardı, 27,5 milyar dolar döviz rezervimiz vardı. Şimdi 120 milyar dolar.

Doğru gidersen, dürüst gidersen artıyor. Bu 138 milyar dolara çıkmıştı, malum bazı gelişmeler nedeniyle azaldı. Şimdi yeniden tırmanıştayız. Birileri kalkıyor diyor ki, “Türkiye’nin ekonomisi iyi değil.” Hadi git yat ya, git yat. Büyümede dünyanın bir numarası olduk. Yüzde 11’le bir numara. Kimse bize akıl vermesin, akıllarını kendilerine saklasınlar. Biz kendimize yeteriz. Değerli kardeşlerim, ama sizden isteğim şu. Ara kademe, çok çalışacağız. Kadın kolları, çok çalışacağız. Gençler, çok çalışacağız. Birbirimizi menfaat için değil, Allah için seveceğiz.

Ve Bursa, malum referandumda yüzde 54’ü yakaladı, ortalamanın üzerindeydi. Ama ben istiyorum ki Bursa kendine yakışanı yapsın çünkü sizin ulaştığınız yer çok daha yukarılardaydı. Yeniden yakalamaya var mıyız? Evelallah, inanıyorum. Siz bunu yapacak güçtesiniz. İnşallah yeni belediye başkanımız, il başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız dayanışma halinde bunu başaracağız.

Hazır mıyız, beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Bursa’yı hatırlatıyor. Allah Suriye’de ordumuza güç kuvvet versin. ÖSO’ya rabbim güç kuvvet versin. Yolumuzu açsın. Rabbim zaferle bunu noktalamayı bunu bize nasip etsin. Ama ben inanıyorum, rabbimin müjdesi var bizlere. Yardımı da yakındır, buna inanıyorum. Sağolun, varolun ve şimdi kongreye geçelim.