İŞTE YENİ FİYATLAR

Başbakan Tufan Erhürman , akaryakıt fiyatlarının indirime gidilmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erhürman paylaşımında şu ifadeler yer verdi.

“Akaryakıt fiyatlarını belirleyen unsurlarda meydana gelen düşüş çerçevesinde, önümüzdeki dönemde oluşabilecek yukarıya doğru seyir karşısında fiyat istikrarını koruma amaçlı önlemler de alınarak, benzin, eurodizel ve gaz yağı fiyatlarında 40 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim bu gece yarısı yürürlüğe girecek”