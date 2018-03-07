İşte yeni cezaevi inşaatı

Proje çalışmalarına 3 Ocak’ta başlanan, 500 iş günü hedefi ile de 17 Mayıs 2019’ta tamamlanması planlanan yeni cezaevinde yüzde 15 ilerleme sağlandı.

Minareliköy’de 725 kişilik kapasiteli yeni cezaevi için inşaat çalışmaları sürüyor.

Proje çalışmalarına 3 Ocak’ta başlanan, 500 iş günü hedefi ile de 17 Mayıs 2019’ta tamamlanması planlanan yeni cezaevinde yüzde 15 ilerleme sağlandı.

Atölyeler, spor ve sosyal tesislerin yer alacağı yeni cezaevi 93 dönüm üzerine inşa edilecek.

Yaklaşık 75 milyon TL’ye mal olacak inşaat projesinin yüzde 52’sini yerli müteahhit firma, yüzde 48’ini de Türkiye’den müteahhit firmanın üstlenecek.

YENİDÜZEN’e bilgi veren, proje çalışmalarını yürüten Metro Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Atak, çalışmalarla ilgili yüzde 15 ilerleme kat ettiklerini belirtti.

Öte yandan Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ise yeni cezaevine ilişkin çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini aktardı, “Dört gözle yeni cezaevini bekliyoruz.” dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR… YENİDÜZEN’e bilgi veren, Metro Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Atak, projeyi daha erken bitirmek için bir takım revizyon çalışmaları yaptıklarını belirtti. Öte yandan Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ise, çalışmalarda aksaklık yaşanmadığını, “Dört gözle yeni cezaevini bekliyoruz.” dedi.

Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç:

Çalışmalar sürüyor, dört gözle yeni cezaevini bekliyoruz

Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, yeni cezaevine ilişkin çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini aktardı.

Projenin hedeflendiğini gibi ilerlediğini, çalışmalarda aksaklık yaşanmadığını dile getiren Çebiç, “Dört gözle yeni cezaevini bekliyoruz.” dedi.

Çebiç, sıklıkla bölgeye giderek inceleme yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Metro Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Atak: Yüzde 15 ilerleme kat ettik

Proje çalışmalarını yürüten Metro Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Atak, çalışmaların 3 Ocak’ta başladığını, 17 Mayıs 2019’ta tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Projede yüzde 15 ilerleme kat ettiklerini belirten Atak, çalışmaları daha erken bitirmek için de bir takım revize program yaptıklarını kaydetti.

Atak, yeni cezaevinin 36 bin metrekare kapalı alan olduğunu, toplam kapasitesinin ise 725 kişi olduğunu dile getirdi.