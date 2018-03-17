YENİDÜZEN

CTP-HP-TDP-DP Hükümeti Bakanlar Kurulu, ‘iş yerlerinden tehditle para istedikleri’ gerekçesi ile gözaltına alınan 13 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geçtiğimiz hafta içerisinde aldıkları bir ihbarı değerlendirmiş, ‘iş yerlerinden tehditle para istedikleri’ iddiasıyla Park Palace isimli otel müşterisi O.E, A.İ, İ.A,Ş.S, U.B, N.C.H’nin kaldığı 306 ve 411 numaralı odalara operasyon düzenlemişti.

Polisin düzenlediği operasyon sonucu yastık kılıfı içerisine gizlenen 7.65 cm uzunluğunda, şarjörü takılı boş bir tabanca ele geçirilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı Mahkemeye çıkarılmıştı.

12’si sınır dışı edildi, kalan da davalarının tamamlanmasın ardından gönderilecek…

Daha önce tutuklanarak, haklarında 2’şer gün tutukluluk kararı alınan 6 zanlıdan O.E, A.İ, İ.A yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

Suçla bağlantısı olmadığı tespit edilen Ş.S, U.B, N.C.H ile aranan 7 kişi tespit edilerek dün ihraç edildi.

‘Kanunsuz ateşli silah tasarrufu’ suçlamasıyla mahkemede 3’er gün tutukluluk alan zanlılardan A.İ ve İ.A da dün ülkeden sınır dışı edildi.

Olay sonrasında ele geçirilen tabancanın sahibi O.E ise davalarının tamamlanmasının ardından ihraç edilecek.

‘Düzeni bozma, entrika çevirme olasılığı’ için YASAKLI GÖÇMEN!

Bakanlar Kurulu, Yabancılar Muhaceret Yasası uyarınca, ‘barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirme olasılığı bulunduğu’ gerekçesiyle 13 kişinin YASAKLI GÖÇMEN ilan edilmesine karar verdi.

İşte yasaklılar listesi;

Bakanlar Kurulu’nun 14 Mart 2018 tarihli toplantısında aldığını ve aynı tarihli resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre yasaklı göçmen ilan edilenler şunlar:

SIRA NO ADI- SOYADI Doğum tarihi Doğum yeri Kimlik NO 1 Murat Dalgın 18.3.1982 Küçükçekmece 20531055966 2 Nurettin Cihan Hanlıoğlu 1.2.1985 Eminönü 30679753426 3 Hüseyin Kırbaş 12.1.1966 Bulancak 36226443000 4 Şenol Sofu 23.5.1977 İstanbul 38264047622 5 Ali İncekara 1.10.1977 Eynesil 31636604874 6 Uğur Bayrak 22.2.1977 Zonguldak 44875193750 7 Bülent Kılıç 16.10.1972 İstanbul 43870204154 8 Uğur Yusufoğlu 21.7.1992 Türkiye A06N99904 9 İsmail Arer 6.6.1994 Büyükçekmece 31591924666 10 Tarık Bulut 15.9.1984 Siirt A03A36884 11 Fahrettin Helli 22.1.1983 İskenderun 3671471984 12 Umut Ertürk 5.4.1993 Gaziosmanpaşa 20804671312 13 Onur Ergün 17.7.1993 Tokat 49078178778

2 ayrı tarihte, 13 kişi olarak gelmişlerdi…

Polis, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını, yapılan araştırmada zanlıların 2 ayrı tarihte toplamda 13 kişi olarak Kıbrıs’ın kuzeyine geldiklerinin tespit edildiğini ifade etmişti.

Mahkemede söz alan 6 zanlı da özet olarak Kıbrıs’ın kuzeyine kumar oynamak için 3 gün önce geldiklerini, eğlenmek için burada olduklarını söyleyerek, kimseyi ne tehdit ne de darp etmediklerini savunmuştu.

Zanlılar, odada bulunan tabanca ile ilgili de bilgilerinin olmadığını, polis baskını öncesinde otel görevlilerinin odada temizlik yaptığını iddia etmişti.