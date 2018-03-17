İşte yasaklılar listesi
Bakanlar Kurulu, ‘iş yerlerinden tehditle para istedikleri’ iddiasıyla polisin operasyonu sonucu tespit edilen 13 kişiyi YASAKLI GÖÇMEN ilan etti.
YENİDÜZEN
CTP-HP-TDP-DP Hükümeti Bakanlar Kurulu, ‘iş yerlerinden tehditle para istedikleri’ gerekçesi ile gözaltına alınan 13 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geçtiğimiz hafta içerisinde aldıkları bir ihbarı değerlendirmiş, ‘iş yerlerinden tehditle para istedikleri’ iddiasıyla Park Palace isimli otel müşterisi O.E, A.İ, İ.A,Ş.S, U.B, N.C.H’nin kaldığı 306 ve 411 numaralı odalara operasyon düzenlemişti.
Polisin düzenlediği operasyon sonucu yastık kılıfı içerisine gizlenen 7.65 cm uzunluğunda, şarjörü takılı boş bir tabanca ele geçirilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı Mahkemeye çıkarılmıştı.
12’si sınır dışı edildi, kalan da davalarının tamamlanmasın ardından gönderilecek…
Daha önce tutuklanarak, haklarında 2’şer gün tutukluluk kararı alınan 6 zanlıdan O.E, A.İ, İ.A yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.
Suçla bağlantısı olmadığı tespit edilen Ş.S, U.B, N.C.H ile aranan 7 kişi tespit edilerek dün ihraç edildi.
‘Kanunsuz ateşli silah tasarrufu’ suçlamasıyla mahkemede 3’er gün tutukluluk alan zanlılardan A.İ ve İ.A da dün ülkeden sınır dışı edildi.
Olay sonrasında ele geçirilen tabancanın sahibi O.E ise davalarının tamamlanmasının ardından ihraç edilecek.
‘Düzeni bozma, entrika çevirme olasılığı’ için YASAKLI GÖÇMEN!
Bakanlar Kurulu, Yabancılar Muhaceret Yasası uyarınca, ‘barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirme olasılığı bulunduğu’ gerekçesiyle 13 kişinin YASAKLI GÖÇMEN ilan edilmesine karar verdi.
İşte yasaklılar listesi;
Bakanlar Kurulu’nun 14 Mart 2018 tarihli toplantısında aldığını ve aynı tarihli resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre yasaklı göçmen ilan edilenler şunlar:
SIRA NO
ADI- SOYADI
Doğum tarihi
Doğum yeri
Kimlik NO
1
Murat Dalgın
18.3.1982
Küçükçekmece
20531055966
2
Nurettin Cihan Hanlıoğlu
1.2.1985
Eminönü
30679753426
3
Hüseyin Kırbaş
12.1.1966
Bulancak
36226443000
4
Şenol Sofu
23.5.1977
İstanbul
38264047622
5
Ali İncekara
1.10.1977
Eynesil
31636604874
6
Uğur Bayrak
22.2.1977
Zonguldak
44875193750
7
Bülent Kılıç
16.10.1972
İstanbul
43870204154
8
Uğur Yusufoğlu
21.7.1992
Türkiye
A06N99904
9
İsmail Arer
6.6.1994
Büyükçekmece
31591924666
10
Tarık Bulut
15.9.1984
Siirt
A03A36884
11
Fahrettin Helli
22.1.1983
İskenderun
3671471984
12
Umut Ertürk
5.4.1993
Gaziosmanpaşa
20804671312
13
Onur Ergün
17.7.1993
Tokat
49078178778
2 ayrı tarihte, 13 kişi olarak gelmişlerdi…
Polis, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını, yapılan araştırmada zanlıların 2 ayrı tarihte toplamda 13 kişi olarak Kıbrıs’ın kuzeyine geldiklerinin tespit edildiğini ifade etmişti.
Mahkemede söz alan 6 zanlı da özet olarak Kıbrıs’ın kuzeyine kumar oynamak için 3 gün önce geldiklerini, eğlenmek için burada olduklarını söyleyerek, kimseyi ne tehdit ne de darp etmediklerini savunmuştu.
Zanlılar, odada bulunan tabanca ile ilgili de bilgilerinin olmadığını, polis baskını öncesinde otel görevlilerinin odada temizlik yaptığını iddia etmişti.