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İşte yasaklılar listesi

İşte yasaklılar listesi

Bakanlar Kurulu, ‘iş yerlerinden tehditle para istedikleri’ iddiasıyla polisin operasyonu sonucu tespit edilen 13 kişiyi YASAKLI GÖÇMEN ilan etti.

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YENİDÜZEN

CTP-HP-TDP-DP Hükümeti Bakanlar Kurulu, ‘iş yerlerinden tehditle para istedikleri’ gerekçesi ile gözaltına alınan 13 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geçtiğimiz hafta içerisinde aldıkları bir ihbarı değerlendirmiş, ‘iş yerlerinden tehditle para istedikleri’ iddiasıyla Park Palace isimli otel müşterisi O.E, A.İ, İ.A,Ş.S, U.B, N.C.H’nin kaldığı 306 ve 411 numaralı odalara operasyon düzenlemişti.

Polisin düzenlediği operasyon sonucu yastık kılıfı içerisine gizlenen 7.65 cm uzunluğunda, şarjörü takılı boş bir tabanca ele geçirilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı Mahkemeye çıkarılmıştı.

 

12’si sınır dışı edildi, kalan da davalarının tamamlanmasın ardından gönderilecek…

 

Daha önce tutuklanarak, haklarında 2’şer gün tutukluluk kararı alınan 6 zanlıdan O.E, A.İ, İ.A yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

Suçla bağlantısı olmadığı tespit edilen Ş.S, U.B, N.C.H ile aranan 7 kişi  tespit edilerek dün ihraç edildi.

 ‘Kanunsuz ateşli silah tasarrufu’ suçlamasıyla mahkemede 3’er gün tutukluluk alan zanlılardan A.İ ve İ.A da dün ülkeden sınır dışı edildi.

Olay sonrasında ele geçirilen tabancanın sahibi O.E ise davalarının tamamlanmasının ardından ihraç edilecek.

 

‘Düzeni bozma, entrika çevirme olasılığı’ için YASAKLI GÖÇMEN!

Bakanlar Kurulu, Yabancılar Muhaceret Yasası uyarınca, ‘barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirme olasılığı bulunduğu’ gerekçesiyle 13 kişinin YASAKLI GÖÇMEN ilan edilmesine karar verdi.

 

İşte yasaklılar listesi;

Bakanlar Kurulu’nun 14 Mart 2018 tarihli toplantısında aldığını ve aynı tarihli resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre yasaklı göçmen ilan edilenler şunlar:

 

 

SIRA NO

ADI- SOYADI

Doğum tarihi

Doğum yeri

Kimlik NO

1

Murat Dalgın

18.3.1982

Küçükçekmece

20531055966

2

Nurettin Cihan Hanlıoğlu

1.2.1985

Eminönü

30679753426

3

Hüseyin Kırbaş

12.1.1966

Bulancak

36226443000

4

 Şenol Sofu

23.5.1977

İstanbul

38264047622

5

Ali İncekara

1.10.1977

Eynesil

31636604874

6

Uğur Bayrak

22.2.1977

Zonguldak

44875193750

7

Bülent Kılıç

16.10.1972

İstanbul

43870204154

8

Uğur Yusufoğlu

21.7.1992

Türkiye

A06N99904

9

İsmail Arer

6.6.1994

Büyükçekmece

31591924666

10

Tarık Bulut

15.9.1984

Siirt

A03A36884

11

Fahrettin Helli

22.1.1983

İskenderun

3671471984

12

Umut Ertürk

5.4.1993

Gaziosmanpaşa

20804671312

13

Onur Ergün

17.7.1993

Tokat

49078178778

 

 

2 ayrı tarihte, 13 kişi olarak gelmişlerdi…

Polis, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını, yapılan araştırmada zanlıların 2 ayrı tarihte toplamda 13 kişi olarak Kıbrıs’ın kuzeyine geldiklerinin tespit edildiğini ifade etmişti.

Mahkemede söz alan 6 zanlı da özet olarak Kıbrıs’ın kuzeyine kumar oynamak için 3 gün önce geldiklerini, eğlenmek için burada olduklarını söyleyerek, kimseyi ne tehdit ne de darp etmediklerini savunmuştu.

Zanlılar, odada bulunan tabanca ile ilgili de bilgilerinin olmadığını, polis baskını öncesinde otel görevlilerinin odada temizlik yaptığını iddia etmişti.

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