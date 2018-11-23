İşte UBP’deki Özgürgün dönemine ait ‘hesapsız harcama’ tutarı: 1.5 Milyon TL

Ulusal Birlik Partisi’nde bir süredir parti içinde kimilerine göre “kayıp para” kimilerine göre de “hesapsız harcama” denilen bir tartışma var.

Dönem, Hüseyin Özgürgün dönemi…

Özellikle dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı günlerse son 2 yıllık dilim.

UBP’nin yeni genel başkanı Ersin Tatar bu noktada çok net.

Her şey şeffaflıkla açığa kavuşsun istiyor.

Parti içinde MYK kararıyla bir komite kuran Ersin Tatar bu hesapsız harcamanın araştırılmasını istiyor.

Komisyonda Aydın Soyer, Salih Doratlı, Özgür Arıkan, Hakan Fellahoğlu var.

Hesapsız harcama denilen miktar ise dudak uçuklatan cinsten: 1.5 Milyon TL… Eski parayla 1 buçuk Trilyon!

Bu paranın Hüseyin Özgürgün’ün başkan olduğu dönemde, dönemin UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz tarafından partiye ait banka hesaplarından çekildiği iddiası var. Komisyon şimdi bu iddiayı araştırıyor. Yine iddialara göre ise Dursun Oğuz savunmasında, “bu parayı peyder pey çekilmesini sağlayarak Hüseyin Özgürgün’e teslim ettiğini” söylüyor. Altını çiziyorum tüm bunlar birer iddia ve araştırılması gerekiyor.

Ve tabii faturalı harcamaların da bol keseden harcandığına ilişkin bilgiler de var.

Ancak şu günlerde UBP yönetiminin ve UBP’deki bağımsız komitenin önündeki araştırma konusu aşağı yukarı bu…

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Peki bu para bizzat Hüseyin Özgürgün tarafından kullanıldıysa ne yapıldı?

Elbette bu konuda ilk veriler de var.

Yeni başkan Tatar “Parti kaynaklarının yetkisiz ve izahı verilmeksizin harcandığına ilişkin ciddi şüpheler var” diyerek aslında hesapsız bir harcama yapıldığına işaret ediyor.

“Denetim raporlarının hazırlanması ile daha netleşecek olmakla birlikte, partimiz kaynaklarının bir kısmının yetkisiz ve izahı verilmeksizin harcandığına ilişkin ciddi şüpheler, yapılan ilk incelemede ortaya çıkmıştır” diyen Tatar “kayıp para” iddialarını reddediyor.

Aslında kayıp denilen harcanan, bitirilen bir kaynaktan söz ediliyor.

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Partide 4 milyon TL’den fazla açık bulunduğu ve partinin Yüksek Mahkeme tarafından bu konu ile ilgili olarak 100 bin TL para cezasına çarptırıldığı yönünde yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Tatar “Partide Siyasi Partiler Yasası’nın düzenlemelerine uygun olarak denetlenmesi yönünde bir seferberlik başlattık” diye konuşuyor.

Tatar devamla; “Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, bu konuda uzman muhasebeci ve hukukçulardan oluşan komitemizin yapmaya devam ettiği çalışmalar henüz sonuçlanmadan mali açıklarla ilgili rakamların basında Denetim raporlarının hazırlanması ile daha netleşecek olmakla birlikte, partimiz kaynaklarının bir kısmının yetkisiz ve izahı verilmeksizin harcandığına ilişkin ciddi şüpheler, yapılan ilk incelemede ortaya çıkmıştır” diye konuşuyor.

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Şimdi gözler bu komitenin yapacağı araştırmanın sonuçlarına çevrilecek.

Ve komitenin yapacağı araştırmanın nihai sonuçlarının ardından Ersin Tatar tavrı da merakla izlenecek.

Eğer hesapsız bir harcama varsa, (ki ilk bulgular bunu gösteriyor), bu para yerine konacak mı?

Paranın muhataplarına bir yaptırım getirilecek mi?

Hesabı nasıl verilecek?

Evlilikti, ayrılıktı, 700 bin dolardı derken.

Al sana başka dert (!)

Neler olacak?

Bunu zaman gösterecek.

Yakinen izleyeceğiz.