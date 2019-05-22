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İŞTE UBP- HP KABİNESİ!

İŞTE UBP- HP KABİNESİ!

UBP - HP Koalisyon Hükümetinin kabinesi açıklandı

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UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 41. Hükümet’in Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu. Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın onaylamasının ardından kabineyi tanıttı.

 

İŞTE KABİNE:

Başbakan: Ersin Tatar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars

Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Ekonomi Bakanı: Hasan Taçoy

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz.

Sağlık Bakanı: Ali Pilli

Turizm Bakanı: Ünal Üstel 

Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faiz Sucuoğlu

Ulaştırma Bakanı: Tolga Atakan

 

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