İŞTE UBP- HP KABİNESİ!
UBP - HP Koalisyon Hükümetinin kabinesi açıklandı
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UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 41. Hükümet’in Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu. Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın onaylamasının ardından kabineyi tanıttı.
İŞTE KABİNE:
Başbakan: Ersin Tatar
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars
Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu
Ekonomi Bakanı: Hasan Taçoy
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz.
Sağlık Bakanı: Ali Pilli
Turizm Bakanı: Ünal Üstel
Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faiz Sucuoğlu
Ulaştırma Bakanı: Tolga Atakan
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