Bakanlar Kurulu, bugünkü 7 saatlik toplantısında, kira sözleşmelerinde kur sabitlemesine gidilmesi, kur sabitleyen mal sahiplerine vergi indirimi yapılması, alkollü içki ve sarma tütüne Fiyat İstikrar Fonu uygulanması, tapu vergi harçlarında indirim yapılması ve ek mesai konusunda yeni düzenlemeye gidilmesi gibi birçok konuda karar üretti.

Kararlarla ilgili açıklamayı Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptı. Ekonomi açısından toplumsal seferberliğin kaçınılmaz ve gerekli olduğunu kaydeden Özersay, “Hepimizin elini taşın altına koyması gerektiği noktasından hareket ediyoruz. Öyle bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Konu başlıkları üzerinde tek tek açıklama yapan Özersay, ekonomik tedbirlerle ilgili alınan kararlarda süre sınırına da işaret etti.

Kudret Özersay, tüm kamu çalışanlarının eşit olarak hesaplanacağı ve saat başı net 22-23 TL civarına gelecek ek mesaiyle ilgili yeni uygulamanın Aralık 2018’e kadar süreceğini belirtti.

Kira sözleşmelerinde döviz kuruyla ilgili sabitlemenin de 6 ay için geçerli olacağını ifade eden ve Sterlin’in 5.20, Euro’nun 4.60 ve Dolar’ın 3.80’e sabitlenmesi yönünde karar ürettiklerini kaydeden Özersay, “Karar bugün yürürlükte olan kira sözleşmelerine uygulanacak. Ve kiracı bu belirlenen döviz kurları üzerinden kirasını ödeme hakkına sahip olacak” dedi.

İlk açıklama yasal düzenlemelerle ilgili

Kudret Özersay, özellikle TL’nin değer kaybı, ekonomideki kriz ve yaşanan sıkıntılar nedeniyle ekonomik tedbirler üzerinde durduklarını ve son bir buçuk haftadır zaman darlığı yüzünden Bakanlar Kurulu’nda ele alamadıkları konuları görüştüklerini söyledi.

Özersay, pek çoğu yol ihaleleriyle ilgili olan kamulaştırma kararı ürettiklerini söyleyerek, Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı, uzun süredir bekleyen Tekno Park Yasa Tasarısı’nı ve Araştırma-Geliştirme Yasa Tasarısı’nı Cumhuriyet Meclisi’ne sevk ettiklerini söyledi.

Bilanço barışının sağlanması yönünde yasal düzenlemenin de bugün itibarıyla yapıldığını belirten Özersay, daha önce bilançoya dahil edilmeyen varlıkların yıl sonuna kadar bilançoya dahil edilmesi halinde geriye dönük mükellefiyetlerden muaf olunacağını söyledi.

Engelli bireylerle ilgili adım… Koordinasyon Kurulu kurulacak

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu kurulmasını karara bağladıklarını söyleyen Özersay, “Engelli bireylerle ilgili yapılmakta olan ve gelecekte yapılacak olan yasalar değişiklikler ve diğer atılacak adımlar konusu koordine edilmeye muhtaçtır. K endi içinde uyumlu adımlar atılabilmesi için Başbakanlık bünyesinde Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu oluşturma kararı aldık ve düzenlemesini de yaptık” dedi.

Dövizle olan kira sözleşmelerinde kur sabitleme ve vergi indirimi

Meclisin olağanüstü toplantısında Başbakan Tufan Erhürman’ın hükümet adına açıkladığı tedbirlerle ilgili Bakanlar Kurulu’nda somut adımlar attıklarını dile getiren Özersay, dövizle yapılan kira sözleşmelerinde döviz kurunun sabitlenmesi ve mal sahibinin vergi indiriminden yararlanması kararını anımsattı.

Özersay, dövizle ilgili kira sözleşmelerinde Sterlin’in 5.20, Euro’nun 4.60 ve Dolar’ın 3.80’e sabitlenmesi yönünde karar ürettiklerini belirterek, bunun karşılığında stopajın yüzde 13’ten yüzde 1’e indirildiğini kaydetti. Özersay, “Bu düzenleme 6 aylık süreyle yürürlükte kalacak” dedi.

Kudret Özersay, farklı kira ilişkilerinde de bazı düzenlemelerin olacağını, teknik detay içeren bu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kira sözleşmelerinin süresi ve bazı unsurlar da dikkate alınarak kuralın netleştirileceğini aktardı.

“Dövizle kira sözleşmesi yapılmasını caydırmak”

Açıklanan tedbirler arasında yer almayan ilave bir adımdan daha söz eden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Bireyler ve tüzel kişiler kira sözleşmelerini eğer 1 Eylül ertesinde TL cinsinden yaparsa, bahse konu kira sözleşmesine uygulanacak stopaj yüzde 2 olacak. Vergi, önemli oranda düşürülmüştür. Ve 1 Eylül’den sonra kira sözleşmesi döviz üzerinden yapılırsa stopaj yüzde 15’e çıkarılacaktır. Dövizle kira sözleşmesi yapılmasını caydırmak, sözleşmelerin Türk Lirası üzerinden yapılmasını özendirmek maksadıyla yapıldı” dedi.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından kiralanacak arazilerde, sadece 4 bin Amerikan doları ve altındaki kira sözleşmelerinde döviz kuru Sterlin için 5.20, Euro 4.60 ve Doların 3.80’e sabitleneceğini belirtti. Özersay, “Büyük yatırımların devletin gelirlerini düşürmemek için 4 bin sınır konuldu” dedi.

“Bugün yürürlükte olan sözleşmelere uygulanacak”

Dövizdeki kurun sabitlenmesiyle ilgili kararın tavsiye niteliğinde değil, bağlayıcı olduğunu da belirten Özersay, şöyle devam etti:

“Karar bugün (dün) yürürlükte olan kira sözleşmelerine uygulanacak. Ve kiracı bu belirlenen döviz kurları üzerinden kirasını ödeme hakkına sahip olacak. Eğer bu kabul edilmezse, kiracının bahse konu mal sahibinin hesabına yatırması yeterli olacak. Kirasını ödemiş olacaktır. Konu mahkemeye taşınırsa bu düzenleme çerçevesinde kiracının hakkı korunmuş olacak. Bu tek taraflı değil. Bu adım atıldıktan sonra, bu kur üzerinden ödeme yapılmaya başlandıktan sonra mal sahibi de yüzde 13 değil yüzde 1 stopaj verme hakkı olacak. Bu bağlayıcı bir düzenledir.”

Alkollü içkiye ve sarma tütüne FİF

Alkollü içki ve sarma tütünle ilgili devletin gelirlerini artıracak bazı düzenlemelere işaret eden Özersay, “Gerek alkollü içki, gerekse sarma tütüne FİF konulması kararı ürettik. Alkollü içkide litre başına 10 TL, sarma tütünde ise kilo başında 125 TL FİF konuldu. KKTC’de üretilen alkollü içkide litre başına 3 TL, sarma tütünde kilo başına 40 TL FİF alınacak” dedi.

Tapu vergi harçlarında düzenleme

KKTC vatandaşlarının ilk taşınmaz malının tapu devri için yüzde 3, daha sonrakiler için yüzde 6 harç ödediğini anımsatan Özersay, bu konuda da bir düzenleme yaptıklarını ifade ederek, “140 metre kareye kadar olan konutlarda tapu devir harcı ilk konutta yüzde 1, diğer konutlarda yüzde 3 uygulanacak” açıklamasında bulundu.

Yabancılarla ikinci ve üçüncü daire alımıyla ilgili imkan yaratıldığını anımsatan ve bu düzenlemenin sadece 6 ay süreyle ve apartman dairesi için geçerli olacağını belirten Özersay, “Dairelerde birinci tapu devir harcı yüzde 8, ikincisi yüzde 9, üçüncüsü yüzde 10 olarak artırılarak uygulanacak” dedi.

Özersay, tarım sektörüne mazot desteğinin yüzde 40’ının bugün itibarıyla yatırılacağını kaydetti.

Yeni ek mesai düzenlemesi

Ek mesailer bağlamında da düzenleme yaptıklarını belirten Özersay, ek mesailerle ilgili yeni düzenlemenin 31 Aralık 2018’e kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

Özersay şu bilgileri verdi:

“Normal günlerde, idari tatillerde ve hafta sonu tatillerinde ek mesai söz konusu olduğunda bire bir ek mesai ödemesi yapılacak. Daha önce bu bir nokta birdi. Bayram gibi resmi tatil günlerinde, bire bir buçuk ek mesai ödemesi yapılacak. Aylık çalışma süreleri esas alınarak ek mesai hesaplaması yapılacak. Tüm kamu çalışanları için saat başı ek mesaisi eşit şekilde hesaplanacak. Bu konuda mevzuatlarda değişikliklere gittik. Her kamu görevlisi asgari ücretin saat bazında tutarının iki katı kadar ek mesai alacak. Bu saat başı net olarak 22-23 TL civarında ek mesaiye denk geliyor. Son 8 yıldır kamuda çalışan kamu görevlilerinin ek mesaileri artmış olacak ancak daha uzun süre kamuda çalışanlar için ek mesailer azalmış olacak. Ve bu uygulama yıl sonuna kadar geçerli olacak.”

Ekonomi açısından toplumsal seferberliğin kaçınılmaz ve gerekli olduğunu kaydeden Kudret Özersay, “Hepimizin elini taşın altına koyması gerektiği noktasından hareket ediyoruz. Öyle bir dönemden geçiyoruz” şeklinde konuştu.

“İthal ürünlerde, ürünün antrepoya giriş tarihindeki döviz kuru esas alınacak”

İthal ürünlerin antrepoya alındıkları tarihteki döviz kurunun esas alınacağını belirten Özersay, daha önce mal ithal edip, bunu antrepoda tutan, henüz gümrüğünü henüz ödemeyenler için bugünün değil, ürünün antrepoya giriş tarihindeki döviz kurlarının esas alınacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, temizlik ürünlerinde yapılan indirimler konusunda sektörde ağırlıklı olarak ithalat yapan yetkililerle Başbakanlık düzeyinde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın da katılımıyla bir takım görüşmeler gerçekleştirerek, piyasada fiyatların artmasının önüne geçilecek birtakım girişimler yapacaklarını belirtti. Özersay, sadece KDV’yi indirmekle kalmayacağını kaydetti.

Casino ve bet ofisleri

Casino ve bet ofisleriyle ilgili kararı da açıklayan Özersay, 6 aylık süre için masa ve makine başına lisans harçlarını yüzde 20 oranında artırma kararı aldıklarını söyledi.

Özersay, “Karar, bet ofisleri bağlamında oradaki şans oyunları açısından da geçerli olacak” şeklinde konuştu.

Kudret Özersay, bugünkü kararların bir kısmının Bakanlar Kurulu, bir kısmının tüzük değişikliği, bir kısmının da yasa gücünde kararname şeklinde alındığını söyledi.

Özersay, bunların dışında tartışılan ilave tedbirler de olduğunu ancak henüz somutlaştırmadıklarını kaydetti.

Bakanlar Kurulu ekonomik önlemlerle ilgili bazı adımları karar bağladı, birçok konuda tedbirler hayata geçmeye başladı.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının halen sürdüğünü ancak basını bilgilendireceğini söyledi ve alınan kararladı açıkladı.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları şöyle açıkladı:

Bakanlar Kurulu: Döviz kira sözleşmelerinde döviz kuru sabitlendi, Sterlin 5.20, Euro 4,60, Dolar 3.80’e sabitlendi -Yabancılara 6 ay süreli 2. ve 3. apartman dairesi alımı hakkı tanındı. / Tarım sektörüne mazot desteğinin yüzde 40'ı bugün ödenecek -Ek mesailere geçici 31 Aralık 2018'e kadar düzenleme: Normal günlerde, idari tatillerde ve hafta sonu ek mesailerinde 1’e 1 ek mesai ödenecek. Resmi tatillerde 1’e 1.5 ödenecek -Son 8 yıldır kamuda olanların ek mesaileri artacak, daha eski çalışanların ek mesaileri AZALACAK - Casino ve bet ofislere ek vergi konuldu. 6 aylık süre için masa ve makine başına lisans harçlarını yüzde 20 artırıldı. Bet ofislerde de bu oran geçerli olacak.

EKONOMİK ÖNLEMLER

Ekonomik tedbirlerle ilgili pek çoğunun kararı üretildi, somutlaştırıldı.

Dövizle yapılan kira sözleşmelerinde, döviz kurunun sabitlenmesine gidilmesi ve mal sahibinin vergi indiriminden yararlanmasını söylemiştik.

Dövizle yapılan kurunu Sterlin’i 5.20 TL’ye, Euro’yu 4.60 TL’ye, Dolar’ı da 3.80 TL’ye sabitledik. Stopaj indirimi %13’ten %1’e indirdik.

Kira sözleşmesini TL cinsinden yapılması halinde, bahse konu sözleşmeye uygulanacak stopaj ise %2 olacak.

1 Eylül’den itibaren döviz üzerinden yapılacak ise stopaj %15’e çıkacak. TL ila sözleşmeleri özendirmek için bu adımı attık.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nin kiraladığı gayrimenkullerde 4 bin Amerikan Doları ve altında olan sözleşmelerde döviz kuru sabitlenecek.

Bilanço barışının sağlanması için yasal düzenlemeyi yaptık. Yılsonuna kadar, daha önce bilançosu içinde yer alması gereken ancak yer almayan varlıkların ilave olarak ödeyecekleri harç çerçevesinde kayıt altına alınması şeklinde yasal düzenleme yapıldı.

ALKOL VE TÜTÜNE FİF KONULDU

Alkollü içki ve sarma tütünle ilgili olarak FİF konulması kararı üretildi. Alkollü içkide litre başına 10 TL, sarma tütünde kilo başına 125 TL FİF konuldu. Kıbrıs’ta imal edilmesi durumunda ise alkollü içkide litre başına 3 TL, sarma tütünde kilo başına 40 TL FİF konuldu.

KKTC vatandaşları açısından ilk taşınmaz mal devir harcı 140 metrekareye kadar olan konutlarda tapı devir harcı ilk konutta %1, ikinci veya diğer konutlarda %3 olarak uygulanacak.

Yabancılarla ilgili sadece 6 ay süreyle geçerli olacak, sadece ikinci ve üçüncü daire satın alımı ile ilgili imkan yaratılacak. Yabancılarda tapu devir harcında %8, %9, %10 oranında tapu devir harcı uygulanacak.

Tarım sektörüne mazot desteğinin %40’ı saat 17.00 itibariyle hesaplara bugün itibariyle yatmış olacak.

EK MESAİLERE DÜZENLEME

Ek mesailer bağlamında da bir düzenleme yapıldı. Ek mesailer yeni düzenlemeye göre; sadece geçici bir süre için, 31 Aralık 2018’ine kadar normal günlerde, idari tatillerde ve hafta sonu tatillerde ek mesai olduğundan 1/1 ek mesai ödemesi yapılacak, resmi tatillerde 1/1.5 ödeme yapılacak.

Aylık çalışma süresi dikkate alınarak, ek mesai hesaplanacak.

Tüm kamu çalışanlarının saat başı ek mesaisi eşitlenecek. Bu konuda bir tasarrufa gidilecek. Ekonomi anlamında toplumsal seferberliğin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Hepimizin elini taşın altına koymalıdır.

Her kamu çalışanı, asgari ücretin saat bazında tutarının iki katı kadar ek mesai alacak. Bu da net olarak saat başına 22-23 TL civarında ek mesaiye denk gelecek.

Böylelikle son 8 yıldır kamu görevlileri açısından ek mesailer artmış olacak. Daha uzun süre kamuda çalışanlar bağlamında ek mesailer azalmış olacak.

VERGİ VE HARÇLAR

Daha önce mal ithal edip, antrepoda tutan, gümrüğünü hesaplatmamış olanlar açısından bugün değil, giriş tarihindeki kur dikkate alınacak.

KDV oranlarıyla ilgili temizlik ürünlerinde yapılan indirimler bağlamında, ithalat yapan yetkililerle Başbakanlık düzeyinde bir takım görüşmeler gerçekleştirildi, piyasada ürün fiyatlarının artmasıyla ilgili de girişim yapacağız.

Casino ve bet ofislerinden 6 aylık süre için masa ve makine başına lisans harçları %20 artırılacak.

Bir kısmı Bakanlar Kurulu kararı, bir kısmı tüzük değişikliği bir kısmı ise yasa gücünde kararname ile yürürlüğe girecek.

Bakanlar Kurulu’nda tartışılan, ilave tedbirler de olmuştur. Şu anda Bakanlar Kurulu devam ediyor.

EKONOMİK TEDBİRLER DIŞINDA DA KARARLAR ALINDI

Ekonomik tedbirler dışında da kararlar aldıklarını belirten Özersay, şöyle konuştu: Bugünkü toplantıda yol ihaleleri ile ilgili kamulaştırma kararlarını ürettik. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, TeknoPark Yasa Tasarısı , Ar-Ge Yasa Tasarısı karara bağlandı, Meclis’e sevk edildi. Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu kurulması kararlaştırıldı.