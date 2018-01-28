Kıbrıs'ın güneyinde oylar iki saatte sayıldı.

'Birleşik Federal Kıbrıs' yanlısı bilinen iki aday Nikos Anastasiadis ve Stavros Malas 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek ikinci tura kaldı.



"Çözüm Cephesi"nin oyları % 65'i aştı.

Seçime katılım oranı % 71.87 olarak açıklandı.



Nikos Anastasiadis % 35.5 Stavros Malas ise % 30.25 oy oranına ulaştı.



550 bin 876 seçmenin 385 bin 915'i, toplam 1.122 seçim merkezinde oy kullandı.









LEFKOŞA

LİMASOL

LARNAKA

BAF

MAĞUSA

YURTDIŞI

SAAT: 18.50

Kıbrıs’ın güneyinde bugün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte, oy kullanmayanların oranı açıklandı.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, Kıbrıs Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, boykot oranı yüzde 28,6 olarak açıklandı. Açıklamada, kayıtlı seçmenin yüzde 71,4’ünün sandığa giderek oy kullandığı belirtildi.

İşte 'Sandık Çıkış Anketleri'ne göre ilk tahmini sonuçlar







SAAT: 18.26

Kıbrıs’ın güneyinde bugün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, saat 18.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.

Kıbrıs Rum Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RİK) sandık çıkış anketine (exit poll) göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yüzde 38 ile 42 arasında, AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas’ın yüzde 27 ile 31 arasında, DİKO’nun Başkan adayı Nikolas Papadopulos’un yüzde 21,5 ile 24,5 arasında, Vatandaşlar İttifakı Başkan adayı Yorgos Lillikas’ın yüzde 1 ile 3 arasında, Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Başkan adayı Hristos Hristu’nun da yüzde 4 ile 6 arasında oy alacağına işaret ettiğini aktardı.

Sandık çıkışı anketlerine göre, 4 Şubat’ta yapılacak olan ikinci turda, Anastasiadis-Malas ikilisi yarışacak.

Bu arada saat 17.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 66.2 olarak açıklandı.

SAAT 17.00



Kıbrıs’ın güneyindeki Başkanlık seçiminde, saat 17.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 66,2 olarak açıklandı.

SAAT 16.00

Kıbrıs’ın güneyindeki Başkanlık seçiminde, saat 15.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 50.9 olarak açıklandı.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, 2013 yılında yapılan Başkanlık seçimiyle kıyaslandığında, seçime katılım oranında azalma gözlemleniyor.

SAAT 12.00

Katılım %30,2

Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, seçime katılım oranı saat 12.00 itibarıyla yüzde 30,2 olarak açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre, sabah saat 07.00’de başlayan oy verme işlemine 12.00'den 13.00'e ara verildi. 13.00 itibariyle yeniden oy verme işlemine devam ediliyor.

Sandıklar saat 18.00’de kapanacak ve oy sayım işlemine geçilecek. Sonuçların saat 20.30 gibi açıklanması bekleniyor.

SAAT: 10.00

Anastasiadis, Malas ve Papadopulos oyunu kullandı

13. başkanını belirlemek üzere sandık başına giden Rumlar, saat 07.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

Rum Yönetimi Başkan adaylarından, ilk üçe girmesi kesin gözüyle bakılan Nikos Anastasiadis, Nikolas Papadopulos ve Stavros Malas oylarını kullandı.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis, saat 09.00’da Limasol’da Lanitio Lisesi’nde, eşi Andri Anastasiadis ile birlikte oyunu kullandı. Anastasiadis, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bugünün demokrasi günü ve halkın, egemen olarak, Kıbrıs’ta bir sonraki günü kimin belirleyeceğine karar vereceği gün olduğuna vurgu yaptı.

Anastasiadis, önceki günlerde adaylar olarak öneri ve argümanlarını ortaya koyma fırsatı bulduklarını kaydederek, herkesi, bir sonraki gün birlik içerisinde olunması gerektiğinden, itidale davet etti.

Siyasi rakibinin, halkın sorunları olduğunu ve herkesin, bununla mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Anastasiadis, halkı oy vermeye çağırdı.

Anastasiadis, seçim sürecinin normal işleyişi için çalışan herkese teşekkürlerini sundu.

Papadopoulos oyunu Lefkoşa'da kullandı

DİKO’nun Başkan adayı Nikolas Papadopulos ise oyunu, saat 09.30’da, Lefkoşa’da Ayios Andreas İlkokulu’nda kullandı.

Papadopulos, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bugünün öncülerinin başkan adayları değil, halk olduğunu ve yapacakları seçimle, memleketin gidişatını belirleyeceklerini söyledi.

Halkın, seçime katılarak, demokrasiyi güçlendireceği vurgusunu yapan Papadopulos, seçmenin seçeceği adayla, ülkenin geleceğine yön vereceğini belirtti.

Malas sandığa gitme çağrısı yaptı

AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas da saat 10.00’da, Lakadamya’da Arhangelos Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Malas, oyunu kullandıktan sonraki açıklamasında, bugünün demokrasi günü olduğunu ve bugün vatandaşın konuşacağını kaydetti.

Seçmenleri, sandığa giderek oy kullanmaya davet eden Malas, daha iyi bir gelecek için ikna edici yanıtlar veren kişilere oy verilmesi çağrısında bulundu.

Malas ayrıca, kişisel hayal kırıklıkları değil, sorumluluk zamanı olduğunu da belirtti.

Bu arada, saat 10.00 itibarıyla oy kullanma oranı yüzde 10.5 olarak açıklandı.

Kıbrıs’ın güneyi başkanını seçmek amacıyla bugün sandık başına gidiyor. Seçimde, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in yanı sıra, AKEL adayı Stavros Malas, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği Nikolas Papadopulos, Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu yarışacak.

9 adayın hiçbirinin yüzde 50'yi aşan oy alamaması durumunda gelecek hafta, en çok oy alan 2 adayın yarışacağı ikinci tur seçim yapılacak.



657 Kıbrıslı Türk oy verecek

11 bin 683 seçmenin bulunduğu yurt dışındaki vatandaşlar için, aralarında Yunanistan, İngiltere, ABD, İsveç, Fransa, Belçika, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu ülkelerde 38 seçim merkezi kurulacak.

Yurt dışındaki seçim merkezlerinde oy kullanacakların yüzde 90’ı Yunanistan ve İngiltere’de bulunuyor. Yunanistan’da 5 bin 930, İngiltere’de ise 4 bin 117 kişinin oy kullanma hakkı var.

657 Kıbrıslı Türk’ün de oy kullanacağı seçimde KKTC’de yaşayan 283 Kıbrıslı Rum ve Maronit seçmen ise, Lefkoşa’nın Rum kesiminde kurulacak sandıklarda oy verecek.



Anastasiadis ilk sırada



Kıbrıs’ın güneyinde yapılacak Başkanlık seçimleri anketlerinin hepsinde Nikos Anastasiadis ilk sıradaki yerini korurken, Stavros Malas’ın son anketlerde, başa baş yarıştığı Nikolas Papadopulos’un önüne geçtiği belirtiliyor.

Dördüncü sırada yüzde 4,3 ile ELAM Başkanı Hristos Hristu, beşinci sırada yüzde 3,1 ile Yorgos Lillikas yer alıyor.

