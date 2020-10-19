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İŞTE SANDIK SANDIK SONUÇLAR

İŞTE SANDIK SANDIK SONUÇLAR

Cumhurbaşkanlığı seçimin 2. turunun galibi UBP adayı Ersin Tatar oldu. Tatar, KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçildi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimin 2. turunun galibi UBP adayı Ersin Tatar oldu. Tatar, KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun sonucunu açıkladı.

YSK’nın yeni duyurusuna göre, UBP adayı Ersin Tatar 67 bin 322 oyla seçimdeki geçerli oyların yüzde 51.69’unu alarak seçimi önde tamamladı.

Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise seçimi 62 bin 910 oy ve yüzde 48.31 oy oranıyla bitirdi.

Seçime katılım oranı yüzde 67.29 oldu.

KKTC genelinde kurulan 738 sandıkta kayıtlı 199 bin 29 seçmenden 133 bin 931’i oy kullandı. Kullanılan oy pusulalarından 130 bin 232’si geçerli sayılırken, 3 bin 699 oy kurallara uygun oy verilmediği için geçersiz sayıldı.

KKTC GENELİ TOPLAM ALINAN OYLAR

İLÇELERE GÖRE SANDIKLARDAKİ OY DAĞILIMLARI SÖYLE:

LEFKOŞA SONUÇ

SANDIK SANDIK LEFKOŞA

 

MAĞUSA SONUÇ

SANDIK SANDIK MAĞUSA

 

GİRNE SONUÇ

SANDIK SANDIK GİRNE

 

GÜZELYURT SONUÇ

SANDIK SANDIK GÜZELYURT

 

İSKELE SONUÇ

SANDIK SANDIK İSKELE

 

LEFKE SONUÇ

SANDIK SANDIK LEFKE

 

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