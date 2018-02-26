İŞTE SANAYİ ODASI’NIN BEKLENTİLERİ

Başbakan Tufan Erhürman’a verilen odanın hükümetten beklentileri yazısı:

1. Teşvik Belgeli Yatırımlarda Muafiyetler: Teşvik belgeli yatırımlarda, ülkemizde üretilen ürünlerin ithal edilmesi durumunda muafiyet verilmemesi.

2. 2019-2021 Ekonomik Programı çalışmalarında Sanayi Odası’nın çalışmalara dahil edilmesi, sürdürülebilir bir ekonomi için mal ve hizmet üretimi ve ihracatına dayalı bir ekonomik programın oluşturulmasının sağlanması.

3. Yeni Organize Sanayi Bölgesi Alanı Belirlenmesi ve Yasal Mevzuat – Ekonomi ve Enerji Bakanlığı istişare içerisinde, OSB Yasasının çıkarılması ve yeni bir OSB alanının belirlenmesi.

4. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yasası - Ekonomi Bakanlığı istişare içerisinde bir önceki dönem kadük olan Oda yasasının tekrar gündeme getirilmesi ve bir an önce yasallaşmasının sağlanması. Odanın genel kurullarının daha demokratik bir ortamda yapılmasının sağlanması.

5. Enerji Maliyetlerinin Düşürülmesi - TC’den Kablo İle Elektrik projesinin hayata geçirilmesi, Yenilenebilir Enerji yatırımlarının teşvik edilmesi ve mahsuplaşmanın daha fazla artırılması, sanayicilerin kullandığı enerji ürünlerinde vergilerin düzenlenmesi

6. Hükümet programı - Odanın sanayi ve ekonomi ile ilgili kısımlarda söz sahibi olması

7. Kamu Reformu - Yasasının çıkarılmasını sağlamak suretiyle, 3’lü atamaların kısıtlanması, liyakata bağlı terfilerin sağlanması, etkin bir disiplin mekanizması kurulması, çalışma saatlerinin verimi artıracak şekilde düzenlenmesi.

8. Hellim Koordinasyon Kurulu – Başbakanlık Müsteşarlığı başkanlığında kurulan kurulun etkin bir şekilde çalışmalara devam etmesi.

9. Lefkoşa OSB Sel Felaketi – Projenin hayata geçirilmesi suretiyle Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu ve Taşkınköy bölgelerinde sel felaketleri yaşanmasının önlenmesi.

10. Tarım Suyu Projesi – Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığıyla İstişare içerisinde tarım suyu projesinin en erken zamanda tamamlanması, ülkemiz iklimine uygun, rekabet edebilir ürünlerin üretimin desteklenmesi ve sanayileştirilmek suretiyle katma değerinin artırılması.

11. Yerli Üretim ve İhracat: Üretimi dayalı ihracat odaklı bir ekonomik model yaratılması. Yerli üretimin haksız rekabet karşı her ne şartlar altında olursa olsun korunmasının sağlanması.