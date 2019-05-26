İşte resmi sonuçlar
Partilerin aldığı oy oranları % 100 netleşti.
Avrupa Parlamentosu resmi ve nihai sonuçları şu şekilde:
KÜTÜĞE KAYITLI SEÇMEN 641181
KULLANILAN OY 288483 %44,99
ÇEKİMSER OY 352698 %55,01
GEÇERSİZ OY 5510 %1,91
BOŞ OY 2038 %0,71
GEÇERLİ OY 280935 %97,38
Partilerin aldığı %100 oy oranına göre sonuçlar şöyle: DİSİ: % 29.0 AKEL: % 27.5 DİKO: % 13.8 EDEK: % 10.6 ELAM: % 8.2
İşte Kıbrıs’ın Avrupa Parlamenterleri
DİSİ:
1- Lukas Furlas
2- Lefteris Hristoforu
AKEL
1. Giorgos Georgiou
2. Niyazi Kızılyürek
DİKO:
1- Kostas Mavrides
EDEK:
1- Dimitris Papatakis
ΑΚΕL – SOL – YENİ GÜÇLER 77241 % 27,49
DEMOKTRATİK HAREKET 10673 % 3,80
DEMOKRATİK PARTİ 38756 % 13,80
DEMOKRATİK SEFERBERLİK 81539 % 29,02
ΕDΕΚ SOSYAL DEMOKRATLAR HAREKETİ 29715 % 10,58
MİLLİ HALK CEPHESİ 23167 % 8,25
HAYVANLAR İÇİN KIBRIS PARTİSİ 2208 % 0,79
ADALET MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ 457 % 0,16
VATANSEVER HAREKET 607 % 0,22
İTTİFAK- EKOLOGLAR ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 9232 % 3,29
MİLLİ BAĞIMSIZLIK HAREKETİ 569 % 0,20
YASEMİN HAREKETİ 4786 % 1,70
KIBRIS SOSYALİST PARTİ 170 % 0,06
HARİS ARİSTİDU 276 % 0,10
HRİSANTHOS MARDAPİTTAS 234 %0,08
MİHALİS PARASKEVA 1305 %0,46
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ayrılmış altı sandalye dağılımı şu şekildedir:
Demokratik Seferberlik Partisi ve AKEL – Sol- Yeni Güçler ikişer sandalye ve Demokratik Parti ve EDEK Sosyal Demokratlar Hareketi birer sandalye.
Her parti/koalisyon adayının tercih sırasına göre almış oldukları oy temelinde sandalye dağılımı şu şekildedir:
Furlas Lukas,
Hristoforu Lefteris,
Yeorgiu Yeorgios,
Kızılyürek Niyazi,
Mavridis Kostas
Papadakis Dimitris.
Yasemin Hareketinin oy oranı ise %1.7