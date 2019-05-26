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İşte resmi sonuçlar

İşte resmi sonuçlar

Partilerin aldığı oy oranları % 100 netleşti.

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Avrupa Parlamentosu resmi ve nihai sonuçları şu şekilde:

 

KÜTÜĞE KAYITLI SEÇMEN                                           641181                     

 

KULLANILAN OY                          288483                       %44,99                                 

 

ÇEKİMSER OY                            352698                       %55,01

 

GEÇERSİZ OY                               5510                       %1,91

 

BOŞ OY                                          2038                       %0,71

 

GEÇERLİ OY                                  280935             %97,38

 

 

Partilerin aldığı %100 oy oranına göre sonuçlar şöyle: DİSİ: % 29.0 AKEL: % 27.5 DİKO: % 13.8 EDEK: % 10.6 ELAM: % 8.2

İşte Kıbrıs’ın Avrupa Parlamenterleri

DİSİ:

1- Lukas Furlas

2- Lefteris Hristoforu

AKEL

1. Giorgos Georgiou

2. Niyazi Kızılyürek

DİKO:

1- Kostas Mavrides

EDEK:

1- Dimitris Papatakis

 

ΑΚΕL – SOL – YENİ GÜÇLER                          77241               % 27,49

 

DEMOKTRATİK HAREKET                               10673                 % 3,80

 

DEMOKRATİK PARTİ                                         38756             % 13,80

 

DEMOKRATİK SEFERBERLİK                           81539             % 29,02

 

ΕDΕΚ SOSYAL DEMOKRATLAR HAREKETİ    29715             % 10,58          

 

MİLLİ HALK CEPHESİ                                         23167             % 8,25

 

HAYVANLAR İÇİN KIBRIS PARTİSİ                     2208              % 0,79

 

ADALET MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ                        457               % 0,16

 

VATANSEVER HAREKET                                      607               % 0,22

 

İTTİFAK- EKOLOGLAR ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ   9232      % 3,29

 

MİLLİ BAĞIMSIZLIK HAREKETİ                           569               % 0,20

 

YASEMİN HAREKETİ                                          4786              % 1,70

 

KIBRIS SOSYALİST PARTİ                                  170               % 0,06

 

HARİS ARİSTİDU                                                  276              % 0,10

 

HRİSANTHOS MARDAPİTTAS                         234                    %0,08

 

MİHALİS PARASKEVA                                 1305                        %0,46

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ayrılmış altı sandalye dağılımı şu şekildedir:

Demokratik Seferberlik Partisi ve AKEL – Sol- Yeni Güçler ikişer sandalye ve Demokratik Parti ve EDEK Sosyal Demokratlar Hareketi birer sandalye.

 

Her parti/koalisyon adayının tercih sırasına göre almış oldukları oy temelinde sandalye dağılımı şu şekildedir:

Furlas Lukas,

Hristoforu Lefteris,

Yeorgiu Yeorgios,

Kızılyürek Niyazi,

Mavridis Kostas

Papadakis Dimitris.

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Yasemin Hareketinin oy oranı ise %1.7

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