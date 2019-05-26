İşte resmi sonuçlar

Avrupa Parlamentosu resmi ve nihai sonuçları şu şekilde:

KÜTÜĞE KAYITLI SEÇMEN 641181

KULLANILAN OY 288483 %44,99

ÇEKİMSER OY 352698 %55,01

GEÇERSİZ OY 5510 %1,91

BOŞ OY 2038 %0,71

GEÇERLİ OY 280935 %97,38

Partilerin aldığı %100 oy oranına göre sonuçlar şöyle: DİSİ: % 29.0 AKEL: % 27.5 DİKO: % 13.8 EDEK: % 10.6 ELAM: % 8.2

İşte Kıbrıs’ın Avrupa Parlamenterleri

DİSİ:

1- Lukas Furlas

2- Lefteris Hristoforu

AKEL

1. Giorgos Georgiou

2. Niyazi Kızılyürek

DİKO:

1- Kostas Mavrides

EDEK:

1- Dimitris Papatakis

ΑΚΕL – SOL – YENİ GÜÇLER 77241 % 27,49

DEMOKTRATİK HAREKET 10673 % 3,80

DEMOKRATİK PARTİ 38756 % 13,80

DEMOKRATİK SEFERBERLİK 81539 % 29,02

ΕDΕΚ SOSYAL DEMOKRATLAR HAREKETİ 29715 % 10,58

MİLLİ HALK CEPHESİ 23167 % 8,25

HAYVANLAR İÇİN KIBRIS PARTİSİ 2208 % 0,79

ADALET MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ 457 % 0,16

VATANSEVER HAREKET 607 % 0,22

İTTİFAK- EKOLOGLAR ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 9232 % 3,29

MİLLİ BAĞIMSIZLIK HAREKETİ 569 % 0,20

YASEMİN HAREKETİ 4786 % 1,70

KIBRIS SOSYALİST PARTİ 170 % 0,06

HARİS ARİSTİDU 276 % 0,10

HRİSANTHOS MARDAPİTTAS 234 %0,08

MİHALİS PARASKEVA 1305 %0,46

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ayrılmış altı sandalye dağılımı şu şekildedir:

Demokratik Seferberlik Partisi ve AKEL – Sol- Yeni Güçler ikişer sandalye ve Demokratik Parti ve EDEK Sosyal Demokratlar Hareketi birer sandalye.

Her parti/koalisyon adayının tercih sırasına göre almış oldukları oy temelinde sandalye dağılımı şu şekildedir:

Furlas Lukas,

Hristoforu Lefteris,

Yeorgiu Yeorgios,

Kızılyürek Niyazi,

Mavridis Kostas

Papadakis Dimitris.

Yasemin Hareketinin oy oranı ise %1.7