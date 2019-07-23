İŞTE PROTOKOL

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ve “750 milyon TL’yi serbest bıraktık” sözleri ile gündeme gelen protokol “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” adını taşıyor.

“Geçiş Protokolü” olarak anons edilen protokol KTC hükümeti belirtilen hedefleri “zamanında ve eksiksiz” yerine getirmeyi, ayrıca “En geç 2019 yılı Ekim ayının sonuna kadar 2020-2022 dönemini kapsayan Ekonomik Program teklifini hazırlamayı” taahhüt ediyor.

YENDÜZEN, protokolün tam metnini ‘pdf’ formatında sizlerle paylaşıyor.

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