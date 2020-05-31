İşte Pile kuralları

Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklere ‘geçişlerle’ ilgili son durum muhtar tarafından bir mesajla bildirildi.

Hükümetin kimi isimlere kuzeye geçiş izni vermediği öğrenilirken, kamu çalışanlarının da ‘idari izinli’ kabul edilmesi için Bakanlar Kurulu’na öneri yapılacağı belirtildi.

Pile’den kuzeye geçecek Kıbrıslı Türklerden “güneye geçmeyeceği ve Kıbrıslı Rumlarla temas kurmayacağı” yönünde taahhüt imzalaması da istendi.

İşte o mesaj

Değerli Pileliler;

Bakanlar Kurulu tarafından daha önce yapılan açıklama gereği 01 Haziran itibarı ile Kuzey'e geçişler ile ilgili bir çalışma başlatılacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bu konu ile ilgili yetkili kılınmış ve bu bakanlığın talebi doğrultusunda Kuzeyde çalışan Pileliler ile ilgili bir çalışma yapmıştık.

Yaptığımız çalışma ile ilgili Sağlık Bakanlığı Bünyesinde kurulan Kurul gönderdiğimiz listeleri bugün akşam saatlerinde değerlendirmeye almış ve bazı kararlar üretilmiştir. Bu alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

Not! Bana müracaat eden bazı isimlerin geçişi uygun görülmediği için izin verilmemiştir. Bu isimleri yarın saat dokuzdan sonra sizlere duyuracağım

Kamu çalışanları ( Koop, TÜK ve KIB-TEK dahil) ile ilgili Bakanlar Kurulu’na bir tavsiye kararı gönderilmesine karar verilmiştir. Bu karar HAZİRAN ayı boyunca Kamu Çalışanlarının İdari izinli sayılmalarına yönelik bir Bakanlar Kurulu kararının alınmasına yönelik olacaktır. Özel Sektör Çalışanları ve kendi iş yerlerinde çalışanlar ile ilgili ise

a) İş Yerlerine ait isim ve telefon bilgilerinin bildirilmesine

'' İş Yerleri ile Çalışma Bakanlığı Aracılığı ile temas kurulmasına yönelik bir çalışma yapılması için ihtiyaç duyulmuştur ''

b) Bu İş Yerlerinde Çalışan Personelin bir taahhütname imzalamaları gerektiğine.

'' Bu taahhütname, kuzeye çalışma maksadı ile gidecek olan kişilerin kendilerinin veya yaşadıkları ikametgah içerisinden herhangi birisinin güney Kıbrıs'a gitmeyeceğine veya Rumlar ile temas kurulmayacağına dair bir taahhüt olacaktır.''

c) Kuzeye çalışmaya gidecek olan kişilerin cep telefonlarına GSM operatörleri aracılığı ile bir takip programının yüklenmesine karar verilmiştir.



Bundan başka özel durumları olanların çalışmasının yarın yapılmasına karar verilmiştir.

Kuzeye gidecek olanların PCR testi yapması zorunlu olacaktır. Bu testler ile ilgili yarın yer ve saati hakkında sizlere bilgi vereceğim.

Not! Testlerin Yarın yapılma olasılığı vardır.

Ayrıca Özel Sektör Çalışanlarının bir an önce iş yerleri ile ilgili isim ve telefon numaralarını hazırlayıp yarın sabah saatlerinden itibaren Whats app üzerinden bana göndermenizdir.