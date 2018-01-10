İşte oy, parti içi tercih ve karma sonuçları

Mert ÖZDAĞ-Meltem SONAY

Ülke genelinde Mühür, Karma ve Tercih oylar dahil EN FAZLA toplam oyu UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu aldı. Sucuoğlu toplam 55 bin 712 oy aldı.

Sucuoğlu’nu 55 bin 606 oyla bir diğer UBP Milletvekili Kutlu Evren izledi.

Ülke genelinde en fazla oyu alan üçüncü sıradaki isim ise UBP Milletvekili Sunat Atun oldu, Atun 55 bin 355 oy aldı.

Ersin Tatar ise 55 bin 196 toplam oyla dördüncü sırada…

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün toplam 53 bin 785 oyla ancak beşinci sırada kendine yer buldu. Özgürün’ü 53 bin 294 oyla Hasan Taçoy ve 53 bin 42 oyla Ali Pilli izledi.

Olgun Amcaoğlu 52 bin 455 oyla sekizinci, Dursun Oğuz 52 bin 251 oyla dokuzuncu sırada yer alırken, 52 bin 142 oyla Oğuzhan Hasipoğlu onuncu sırada.

TOPLAMDA İLK 10:

1-Faiz Sucuoğlu 55 bin 712

2-Kutlu Evren 55 bin 606

3-Sunat Atun 55 bin 355

4-Ersin Tatar ise 55 bin 196

5-Hüseyin Özgürgün 53 bin 785

6-Hasan Taçoy 53 bin 294

7-Ali Pilli 53 bin 42

8-Olgun Amcaoğlu 52 bin 455

9-Dursun Oğuz 52 bin 251

10- Oğuzhan Hasipoğlu 52 bin 142

İlçelere göre en fazla oy alanlar:

Lefkoşa İlçesi ilk 10:

1-Faiz Sucuoğlu (UBP)

2-Ersin Tatar (UBP)

3-Hüseyin Özgürgün (UBP)

4-Hasan Taçoy (UBP)

5-Olgun Amcaoğlu (UBP)

6-Zorlu Töre (UBP)

7- Tufan Erhürman (CTP)

8-Sıla Usar İncirli (CTP)

9- Özdil Nami (CTP)

10- Doğuş Derya (CTP)

Mağusa İlçesi ilk 10:

Sunat Atun (UBP) Dursun Oğuz (UBP) Oğuzhan Hasipoğlu (UBP) Ersan Saner (UBP) Resmiye Canaltay (UBP) Erkut Şahali (CTP) Teberrüken Uluçay (CTP) Asım Akansoy (CTP) Hasan Topal (HP) Ayşegül Baybars (HP)

Girne İlçesi ilk 10:

Kutlu Evren (UBP) Ünal Üstel (UBP) İzlem Gürçağ (UBP) Özdemir Berova (UBP) Fazilet Özdenefe (CTP) Fikri Toros (CTP) Erek Çağatay (HP) Jale Rogers (HP) Zeki Çeler (TDP) Koral Çağman (DP)

Güzelyurt İlçesi:

Ali Pilli (UBP) Menteş Gündüz (UBP) Armağan Candan (CTP) Hasan Büyükoğlu (HP)

İskele İlçesi:

Nazım Çavuşoğlu (UBP) Önder Sennaroğlu(UBP) Yasemi Öztürk (UBP) Biray Hamzaoğlulları (CTP) Mesut Genç (HP)

Lefke İlçesi:

Aytaç Çaluda (UBP) Salahi Şahiner (CTP)

Karmada 1 Özersay, 2 Erhürman!

İŞTE KARMADA SIRALAMA

1-Kudret Özersay 7 bin 699

2- Tufan Erhürman 6 bin 165

3- Zeki Çeler 5 bin 398

4- Sıla Usar İncirli 4 bin 35

5- Cemal Özyiğit 4 bin 15

6- Özdil Nami 4 bin 7

7- Hüseyin Angolemli 3 bin 996

8- Doğuş Derya 3 bin 739

9- Fazilet Özdenefe 3 bin 471

10-Hasan Topal 3 bin 456

Karma oylarda en fazla oyu Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay aldı. Kudret Özerersay ülke genelinde aldığı toplam 7 bin 699 oyla Karma oyların şampiyonu oldu.

Kudret Özersay’ın ardından ülke genelinde en fazla oyu alan ikinci isim Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman oldu.

TDP Milletvekili Zeki Çeler 5 bin 398 karma oyla üçüncü sırada yer alırken, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de 4 bin 35 karma oyla dördüncü sırada yer aldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 4 bin 15, CTP Milletvekili Özdil Nami 4 bin 7, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli 3 bin 996, CTP Milletvekili Doğuş Derya 3 bin 739, bir diğer CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe 3 bin 471, HP Milletvekili 3 bin 456 karma oyla ilk onda sıralandı.

Karma’da ilk 10’da UBP yok!

Ülke genelinde EN ÇOK oyu alarak birinci parti çıkan UBP’nin karmadan oy almadığı dikkat çekti. En fazla karma oy alanlar listesinde ilk on arasında hiçbir UBP’li milletvekili yer almadı. Karmadan oyu en fazla CTP ve TDP Milletvekilleri aldı.

Özgürgün’e karmadan tik çok az…

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, ülke genelinde verilen karma oylarda, öne çıkan siyasetçiler içinde EN DÜŞÜK tik alanlar arasında…

Özgürgün karmadan sadece bin 766 tik alırken, örneğin UBP Milletvekili Ersin Tatar 3 bin 138 tik aldı.

UBP’nin Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Resmiye Canaltay da, karmadan çok az tik alanlardan… Canaltay sadece bin 824 tik aldı.

UBP İÇİ TERCİHLER…

UBP’de parti içi ‘tik’ şampiyonu Kutlu Evren

Özgürgün 5'inci sırada

Parti içi tercihlerdeki sıralamalarda da dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı... Buna göre, Ulusal Birlik Partisi içinde ‘en fazla tercih alan’ isim, 15 bin 948 tercih (tik) ile Kutlu Evren oldu.

UBP’lilerin en fazla tik’lediği ikinci isim, 15 bin 715 tercihle Faiz Sucuoğlu, üçüncü isim ise 15 bin 655 tercihle Sunat Atun…

UBP’de en fazla tercih alan isim 15 bin 368 ile Ersin Tatar olurken, Genel Başkan Hüseyin Özgürgün parti içi tercihlerde ancak beşinci sırada yer aldı.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP’lilerin beşinci sırada tercih ettiği isim olurken, 15 bin 329 kez tik’lendi.

Karmadan en az tik alan Milletvekili ise 689 tik’le YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu oldu.

CTP İÇİ TERCİH…

CTP’nin en fazla tercih alan ismi Erhürman

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde EN FAZLA TERCİH alan isin 10 bin 921 ile Genel Başkan Tufan Erhürman oldu.

Başkan Erhürman’ı 9 bin 474 tercihle Sıla Usar İncirli izlerken, Özdil Nami 9 bin 153 tercihle parti içince en fazla tercih alan üçüncü isim oldu.

CTP Milletvekili Doğuş Derya 8 bin 188 tercihle dördüncü, Fazilet Özdenefe ise 8 bin 89 tercihle CTP’liler tarafından en fazla tercih alan beşinci isim oldu.