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  3. İŞTE OLASI BAKANLAR KURULU
İŞTE OLASI BAKANLAR KURULU

İŞTE OLASI BAKANLAR KURULU

İşte olası Bakanlar Kurulu şu şekilde belirlendi.

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Başbakan: Tufan Erhürman

Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü, Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay

Maliye Bakanı: Serdar Denktaş

İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Tolga Atakan

Eğitim ve Kültür Bakanı: Cemal Özyiğit

Sağlık Bakanı: Dr Filiz Besim

Ekonomi Bakanı: Özdil Nami

Tarım Bakanı: Erkut Şahali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Zeki Çeler

Turizm Bakanı: Fikri Ataoğlu

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