İŞTE OLASI BAKANLAR KURULU
İşte olası Bakanlar Kurulu şu şekilde belirlendi.
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Başbakan: Tufan Erhürman
Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü, Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay
Maliye Bakanı: Serdar Denktaş
İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Tolga Atakan
Eğitim ve Kültür Bakanı: Cemal Özyiğit
Sağlık Bakanı: Dr Filiz Besim
Ekonomi Bakanı: Özdil Nami
Tarım Bakanı: Erkut Şahali
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Zeki Çeler
Turizm Bakanı: Fikri Ataoğlu
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