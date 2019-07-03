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İşte Öğretmen Akademisi'ne kayıt hakkı kazananlar

İşte Öğretmen Akademisi'ne kayıt hakkı kazananlar

Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavında kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli oldu. 

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Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavında kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli oldu. 

AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, sınav sonucu hakkında www.aoa.edu.tr adresinden ayrıntılı bilgi edinilebilir. 

 

 

 

 

 

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