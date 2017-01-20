20 Ocak yalnızca Amerikan tarihi için değil Obama ailesi için de bir dönüm noktası. 8 yıl boyunca yaşadıkları Beyaz Saray, 20 Ocak’tan itibaren Obama ailesi için anılarını süsleyecek bir mekan olacak.

Amerika Sesi'nin haberine göre Obama ailesinin yaşamayı planladığı ev, Washington’un Kalorama semtinde ve şimdiden meraklıların ziyaret ettikleri noktalardan biri olmaya başladı bile.

Obama ailesinin yalnızca ev eşyaları değil özel eşyaları da bavullarla bu eve getiriliyor.

Beyaz Saray’a sadece 3 kilometre uzaklıktaki ev, 8 bin 200 metrekare alan üzerine kurulu. 1928 yılında inşa edilen ev 2014 yılında 5 milyon dolardan fazlaya satılmıştı.

132 odalı Beyaz Saray’dan sonra Obama ailesi, 9 yatak odası, bir egzersiz odası ve 8 banyosu bulunan evde yaşayacak.

Evin bir önceki sakini de yine kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Bill Clinton'un basın sözcüsü olarak görev yapan Joe Lockhart.

Evin bulunduğu bölge, Büyükelçilikler Bölgesi olarak adlandırılıyor. Yani protokol ağırlıklı bir yaşamın ardından daha sakin bir hayat sürecek olan Obama, yine de başkentin siyasi havasından uzak kalmayacak.

Washington’un en nezih semtlerinden birinde bulunan evin sokağında, dev ve tarihi ağaçlarıyla dikkat çekiyor.

Obama ailesi, bu sıra dışı kararı, 14 yaşındaki kızları Sasha'nın lise eğitimine eski okulunda devam edebilmesi için aldı.

Barack Obama, görevini bıraktıktan sonra bol bol dinlenecek. Hayata geçireceği ilk plan, iki hafta aralıksız uyuduktan sonra eşi Michelle Obama‘yı güzel bir tatile çıkarmak.