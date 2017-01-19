Didem MENTEŞ

Devlet Kimya Laboratuvarı’nda 20 gün önce çıkan yangının ardından geriye‘zehir kokan’ bir hava kaldı.

Laboratuvarın depo kısmında nereden kaynaklandığı halen açıklanmayan yangında, çok miktarda kimyasal ve solüsyon yanarak doğaya karışması, etkisini göstermeye devam ediyor.

Küçük Kaymaklı’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bulunan Devlet Kimya Laboratuvarı’nın yanında kalmakta olan bazı vatandaşlar, çevreye yayılan kimyasal kokuların halen solunduğunu ifade etti.

“Koku uzun süre etkili oldu”

YENİDÜZEN’e konuşan bazı çevre sakinleri, laboratuvarın arka kısmından gelen zehir kokulu bir hava olduğunu, bazı sabahlar bunun hissedildiğini söyledi. Özellikle laboratuvarın arkasında kalan bazı apartman sakinleri bazı günler zehirli kokunun kendini hissettirdiğini ve rahatsız edici olduğunu aktardı. Laboratuarın yanında bulunan market çalışanları, uzun süredir bu kokuyu soluduklarını söyledi.

Çelik: Baş ağrısı yapıyordu

Murat Çelik isimli vatandaş ise çevreye yayılan kimyasal kokunun uzun süredir havada dolaşmaya devam ettiğini belirterek, zaman zaman baş ağrısına neden olduğunu aktardı. Özellikle sabah saatlerinde bu kokuyu soluduğunu ifade eden Murat Çelik, birkaç hafta bu sıkıntıyı yaşadıklarını kaydetti. Çelik, 2-3 gündür kokunun azalmaya başlandığını belirterek, dün sabah daha da az bir koku aldıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı: 3 şube hizmete girecek

Bu arada Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz gün Devlet Laboratuvarıyla ilgili yaptığı açıklamada dairenin 5 şubesinden 3’ünün 19 Ocak’ta yeniden hizmet veremeye başlayacağını açıkladı. Bakanlık; İlaç ve Kimyasal Analizler Şubesi, Mikrobiyoloji Şubesi, Pestisit Kalıntı Analizleri Şubesi ve Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri Şubesi olarak açıklanırken, Adli Kimya-Fen Şubesi ve Besin Analizleri Şubesi’nin, yeni alınacak olan cihazlar ile zarar gören cihazların tamiri ile birlikte en erken bir zamanda tekrar hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı: 19 Ocak’ta 3 şube hizmet vermeye başlayacak

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz gün Devlet Laboratuvarıyla ilgili yaptığı açıklamada dairenin 5 şubesinden 3’ünün 19 Ocak’ta yeniden hizmet veremeye başlayacağını açıkladı. Bakanlık; İlaç ve Kimyasal Analizler Şubesi, Mikrobiyoloji Şubesi, Pestisit Kalıntı Analizleri Şubesi ve Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri Şubesi olarak açıklanırken, Adli Kimya-Fen Şubesi ve Besin Analizleri Şubesi’nin, yeni alınacak olan cihazlar ile zarar gören cihazların tamiri ile birlikte en erken bir zamanda tekrar hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Devlet Laboratuvarı Dairesi’ndeki yangın, 22.12.2016 Perşembe gecesi 19:00 sıralarında başladı. İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, Polis Teşkilatlarının yardımıyla saat 21:00 sıralarında söndürüldü. Soğutma çalışmaları tüm gece ve Cuma günü de devam etti. Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Enkaz kaldırma işlemi için profesyonel firmalar ile temasa geçildi. Laboratuarda bulunan cihazların teknik servisleri ile de görüşülerek durum aktarıldı ve hasar tespiti için davet edildi.

26.12.2016, Pazartesi günü Devlet Laboratuarı’na numune gönderen kurum ve kuruluşlara yazı gönderilerek yangın dolayısıyla bir müddet numune kabul edilemeyeceği bildirildi. Yine aynı gün teknik firma yetkilileri Devlet Laboratuvarını ziyaret ederek cihazlar ile ilgili durum değerlendirmesinde bulunda. Yangından direkt etkilenen Adli Kimya – Fen Şubesi ile Besin Analizleri Şubesi hariç diğer 4 bölümde bulunan cihazların genel bakım ve temizliklerinin yapılmasından sonra yüksek oranda çalışabilecek durumda olduğu tespit edildi. Adli Kimya Fen Şubesi’nde bulunan cihazların ciddi şekilde hasar gördükleri, ana unsurları oluşturan ünitelerin kullanılmaz durumda olduğu tespit edildi. Besin Analizleri Şubesi’nde bulunan cihazların ciddi şekilde deforme oldukları, çalışır hale gelseler bile kısa veya uzun vadede ciddi arazılar ile karşılaşabileceği bilgisi verildi. Firma DLD’ye elektrik verilmesinin ardından cihazların genel bakım ve kontrollerinin yapılacağı bilgisini de verdi.

Numuneler gönderildi

28.12.2016, Çarşamba günü Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Çakmak yönetimindeki teknik heyet DLD’yi, gezerek hasar tespitinde bulundu. Çevre Koruma Dairesinden bir ekip de bu tespit sırasında hazır bulunarak heyet ile görüştü ve yapılacak işlemin AB çevre mevzuatına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti. Teknik heyet enkazdan gerekli numuneleri de alarak analiz için Türkiye’deki Laboratuvarlara gönderdi.

Enkaz kaldırma çalışmalarını yapacak olan şirketler ve laboratuvar hizmetleri ile temasa geçilerek işlemlere bir an önce başlanması için gereğinin yapılması bildirildi. DLD, yangından direkt etkilenen iki şube hariç diğer şubelerin ve genel kullanım alanlarının genel temizliğine sigorta şirketinin de yardımlarıyla kendi imkanları ile başladı.

Enkaz çalışmaları başladı

4 Ocak 2017, Çarşamba günü ilgili firmaların teknik uzmanları adaya geldi. Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarında kullanılacak tüm ekipman ve malzeme de yurt dışından getirildi.

5 Ocak 2017, Perşembe günü enkaz kaldırma çalışmasına başlandı. Çalışmaya Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı da gözlemci olarak katıldı. Yangında esas hasar gören depo ve direkt etkilenen bölümlerden çıkan katı atıklar özel kıyafetli ekipler tarafından kaldırılarak depolandı. Depolamada kullanılan konteynerler içeriklerine göre etiketlenerek Çevre Koruma Dairesine ait Atık Depolama tesisine gönderildi. Temizlik sonrası toplanacak atık sular da yine aynı tesiste depolanacak. Katı atıkların uzaklaştırılmasından sonra cihazlar koruma altına alınarak temizlik işlemleri başlatıldı. Ayrıca diğer 4 şubede analizlerin bir an önce başlaması için genel temizlik yaptırılarak boyanması ve dezenfekte edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Devlet Laboratuvarı Dairesi’ne elektrik ve su bağlanması için altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Hedeflenen; İlaç ve Kimyasal Analizler Şubesi, Mikrobiyoloji Şubesi, Pestisit Kalıntı Analizleri Şubesi ve Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri Şubesi 19 Ocak 2017, Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak. Diğer 2 şube olan Adli Kimya-Fen Şubesi ve Besin Analizleri Şubesi, DLD’nin sigortalandığı şirketle yapacağımız değerlendirmeler sonucu yeni alınacak olan cihazlar ile birlikte, zarar gören cihazların tamiri ile birlikte en erken bir zamanda tekrar hizmet vermeye başlayacaktır”