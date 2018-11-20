Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi için hazırlanan emirname taslağı yayınlandı.

Mağusa'daki tanıtımı sırasında özellikle kimi yatırımcı ve müteahhitler ile Şehir Planlama uzmanları arasında tartışmalara neden olan Taslak, "İmar Planı" öncesinde sürdürülebilir planlı gelişmeyi hedefliyor.



Mağusa İskele Yeniboğaziçi Emirname Taslağı'nı okumak için lütfen tıklayınız