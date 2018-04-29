İşte Kartal İşte Şampiyon

ŞAMPİYON KUPASINI ALDI... K-Pet Süper Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantileyen Yenicami, kupasını oynadığı Cihangir karşılaşmasının ardından aldı. Yenicami’ye kupasını takdim eden Başbakan Tufan Erhürman, Yenicami’nin altyapıya verdiği öneme değinerek, “Umarım çocuklar başarıların daha büyüklerini uluslararası alanda kutlama şansı yakalar” dedi

K-Pet Süper Lig’in 29’uncu haftasında geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Yenicami, Cihangir karşılaşması sonrasında şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Siyah beyazlılar as kadrosundan birçok eksikle mücadele ettiği Cihangir karşısında 2-0 mağlup oldu. Cihangir’e galibiyeti getiren golleri 37’nci dakikada penaltıdan Ertan Bulut, 85’inci dakikada da Quincy Osei kaydetti. Cihangir bu galibiyetle ligin tamamlanmasına bir maç kala 42 puana yükselerek Play-out oynamamayı garantiledi. Yenicami ise 61 puanda kaldı.

JOHN KIZARDI, KRALLIK ŞANSI GİTTİ... Yenicami’nin golcü oyuncusu John Ebuka Okoye ise karşılaşmanın 87’nci dakikasında çift sarı kartla oyun dışında kaldı. Sezonu 33 golle noktalayan John, 34 gollü Uğur Gök’ün gerisinde kalarak gol krallığını rakibine kaptırmış oldu

John kırmızı kart gördü, Uğur Gök krallığı kaptı

Karşılaşmanın 87’nci dakikasında Yenicami’nin gol krallığında iddialı ismi John Ebuka Okoye kırmızı kart gördü. Gelişen pozisyonda Jon ile kaleci Raif çarpışırken, Raif’in John’a tepkisi sonrasında saha bir anda karıştı. Hakem Serhan Şimşek her iki oyuncuya da sarı kart gösterirken, John 4 sarı kart cezalısı konuma düşmesinin ardından itirazları sonrasında ikinci sarı kartla oyun dışına gönderildi. Gol krallığında 34 gollü Uğur Gök’ün ardından 33 golle ikinci sırada yer alan John böylelikle sezonu noktaladı. Uğur Gök’ün en yakın rakibi 22 gollü Binatlı oyuncusu Peter kalınca, bir mucize olmaması halinde Kaymaklı futbolcusu sezonu gol kralı olarak tamamlamayı başardı.

Kupa törenle Yenicami’nin ellerinde

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Yenicami kupasını kaldırdı. Tribünler önünde kurulan platforma oyuncular tek tek çağrıldı. Oyunculara madalya ve kupalarını Başbakan Tufan Erhürman, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu takdim etti.

Erhürman: “Bu yıl da başarınızı taçlandırdınız”

Törende konuşan Başbakan Erhürman Yenicami’nin başarısını şu sözlerle kutladı: “Yenicami camiasını gönülden kutluyorum. Son yılların en başarılı takımların başında geliyor. Bu yıl da başarınızı taçlandırdınız. Ben sizi şampiyonluktan ayrı da kutlamak istiyorum. Yenicami’nin altyapıya verdiği önem gözle görülür bir durumda. Umarım onlar bu başarıların büyüklerini uluslararası alanda da kutlama şansı yakalayacaklar. Bütün Yenicami camiasına şampiyonluk hayırlı olsun”

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Serkan Şimşek***, Fatih Bardakçıoğlu***, Emre Çevikdal***

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu*

Eray O. Halil*

(Dk.45 Bünyamin)*

Oladele Oshabe*

Mehmet Altın*

Ünal Kaya*

Tansel Ekingen*

(Dk.45 Yasin)*

Mehmet Göktaş*

John Ebuka*

John Okoli*

Hasan Ulukök*

Farouk Dadzie*

(Dk.57 O. Şanverdi)*

TD: Sedat Devecioğlu

CİHANGİR

Raif Pehlivan**

Erol Aksunlar**

Ertan Bulut**

Salih Say**

Mikail Sivri**

Ozotite Smart**

(Dk.81 Musa)*

Quincy Osei**

Chinonso Offor**

Fırat Ersalan**

(Dk.76 Nurettin)*

Çağlar Toklu**

Ali Öztürk**

(Dk.45 Doğan)*

TD: Toygar Davulcu



GOL: Dk.37 Ertan Bulut(P), Dk.85 Quincy Osei (Cihangir)

KIRMIZI KART: Dk.87 John Ebuka (Yenicami)