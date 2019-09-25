"İşte Kadın" fotoğraf yarışmasının ödül töreni 27 Eylül'de

İş Kadınları Derneği’nin (İKD) Garanti Bankası sponsorluğunda 3’üncüsünü gerçekleştirdiği “İş Kadın” fotoğraf yarışması sona erdi.

7 Eylül’de sona eren başvuruları değerlendirmek üzere 3 kişilik bağımsız bir jüri oluşturuldu. Artun Korudağ, Fatoş Adiloğlu ve Önder Şentürk’ten oluşan jüri 13 Eylül tarihinde toplanıp değerlendirmesini yaptı.

23 katılımcının katıldığı yarışmada 5 ödül verildi. İlk 3 ödülden sonra İKD Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü seçildi. İKD geçen yıl olduğu gibi ilk 3’e giren fotoğrafların satışından elde edilecek geliri genel hastahaneye bağlı çocuk onkoloji servisine bağış yapma kararı aldı. Geçen yıl Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağış yapılmıştı.

27 Eylül’de, saat 17:00’de, Bedesten’de yapılacak ödül töreninin arkasından sergileme alan fotoğraflar sergilenecek.