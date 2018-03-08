“İş’te Kadın Benim” Paneli düzenlendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi, “İş’te Kadın Benim” sloganıyla panel düzenledi.



Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen panel, kokteyl ve açılış konuşmaları ile başladı.



Panelin açılış konuşmalarını İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Dr. Sibel Siber ve Sağlık Bakanı Filiz Besim yaptı.



Açılış konuşmalarının ardından Halkın Partisi (HP) Lefkoşa milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Kadının Gücünü Keşfetmesi”, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı “Akademik Yaşam ve Kadın”, Kanal T Direktörü Sibel Tatar “Medyada ve İş Hayatında Kadın”, Başman Grup- Avon Direktörü Pınar Başman Süren de “Kadın Yeter Ki İstesin” konulu sunum gerçekleştirdi.





Kahya:"Kadın istihdam oranı az"



İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, üniversite kampusunda çalışanların yarısının kadın olduğunu, rektörlük personelinin de kadın olduğunu belirtti.



Konuşmasında, Türkiye’de kadının pozisyonuna ilişkin bazı verilere yer veren Kahya, kadın istihdam oranının az olduğunu kaydetti.



Siber: "Ülkede çok sayıda iyi eğitimli ve donanımlı kadın bulunuyor"



Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Dr. Sibel Siber, dünya nüfusunun yarsının kadın olduğuna işaret ederek, bu popülasyonun ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılmamasının toplumun gücünü yarı yarıya azaltacağını söyledi.



Kadınla erkeğin sosyal, ekonomik, kültürel hayata eşit katıldığı ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğunu dile getiren Siber, Devlet Planlama Örgütü verilerine göre ülkede kamuda görevli kadın çalışan oranının yüzde 47, erkek oranını yüzde 53 olduğunu belirtti.



Sorunun kadının çalışma hayatına katılımından çok, üst kademelerde yer almasında yaşandığına değinen Siber, karar alma mekanizmalarına katılımda ve üst düzey yönetici sayısında sorun olduğunu ve tüm dünyada bu sorunun yaşandığını kaydetti.



Siber, kadının tarihsel ve kültürel sorumluluklarının yükünü artırdığını, cam tavan olarak tanımlanan bu sorunun onun karar alma mekanizmalarına katılımını zorlaştırdığını ifade etti.



Kota uygulaması ve başarılı kadın sayısının siyasette ve diğer alanlarda artmasının önemine işaret eden Siber, olumlu rol modellerin örnek teşkil ettiğini söyledi.



Siber, ülkede çok sayıda iyi eğitimli ve donanımlı kadın bulunduğunu, bu kişileri daha görünür kılmak ve siyasete kazandırmak için siyasi partilerin de daha ciddi çalışmalar yapmaları gerektiğini belirtti.



Besim: "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi kurulmasına yönelik çabalar önemli"



Sağlık Bakanı Filiz Besim de, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde eşitlik, demokrasi, adalet mücadelesi içindeki tüm kadınları selamlıyorum” dedi.



Ülkede BM ve AB Konseyi’nin aldığı kadına yönelik bazı kararların yasalaşması ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi kurulmasına yönelik çabaların önemli olduğuna vurgu yapan Besim, kota uygulamasının da başarılı olduğunu belirtti.

Besim, önceki dönem Cumhuriyet Meclisi’nde dört milletvekili varken, kota uygulamasının ardından bu sayının 9’a yükseldiğini, iki kadın bakanın ilk kez bir kabinede yer aldığını, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.



Siyasette, çalışma hayatında ve karar alma mekanizmalarında kadın sayısının yeterli olmadığını kaydeden Besim, bunun tüm dünyada yaşanan bir sorun olduğunu belirtti.



Besim, Devlet Planlama Örgütü 2016 verilerinde kadının işgücüne katılımının yüzde 37 olduğunu, bunların yüzde 90’ının hizmet sektöründe çalıştığını, karar alma mekanizmalarında, yönetici pozisyonlarında çalışan az sayıda kadın bulunduğunu kaydetti.



Siyaset ve üst düzey yönetici kadrolarında kadın enerjisi ve bakış açısına ihtiyaç olduğunu dile getiren Besim, kadının bu alanlara daha fazla katılımının sağlanması gerektiğini belirtti.