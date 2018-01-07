İŞTE İLK RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR

Açılan sandık: 533 (% 74,13)

UBP: %36,5

CTP: %21,87

HP: %16,9

TDP: %8,24

DP: %7,65

YDP: %6,37

TKP: %2,38

MDP: %0,09

Milletvekili Dağılımı:

UBP: 21

CTP: 12

HP: 9

TDP: 3

DP:3

YDP:2

YSK’nın web sitesinden yayımlanan sonuçlarda, KKTC genelinde açılan 144 sandığa göre partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy oranları yüzdelik olarak şöyle:

UBP: 37.40

CTP: 19.75

HP: 15.69

YDP: 9.79

DP: 7.80

TDP: 6.66

MDP: 0.12

TKPYG: 2.70

BAĞ: 0.09

(TAK)

190 bin 553 seçmenin ve 719 sandığın bulunduğu seçimde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mühür ve karma oyları birlikte değerlendirerek açıklıyor. Bu nedenle sonuçların web sitesi üzerinden yayımlanması daha uzun zaman alıyor.

YSK’nın web sitesinden yayımlanan sonuçlarda, KKTC genelinde açılan 83 sandığa göre partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy oranları yüzdelik olarak şöyle:



UBP: 38.34

CTP: 18.39

HP: 14.72

TDP: 6.50

MDP: 0.09

TKPYG: 2.51

DP: 7.55

YDP: 11.82

BAĞ: 0.08

(TAK)

ÜLKE GENELİ

Açılan sandık: 487( % 67,73)

UBP: %36,59

CTP: %21,56

HP: %16, 83

TDP: %7,97

DP: %7,89

YDP: %6,74

TKP: %,2,34

MDP: %0,09

YSK’nın web sitesinden yayımlanan sonuçlarda, KKTC genelinde açılan 32 sandığa göre partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy oranları yüzdelik olarak şöyle:

UBP 38.44

CTP 16.71

HP 15.68

YDP 11.46

DP 8.89

TDP 5.86

TKPYG 2.25

MDP 0.07

BAĞ 0.07

(TAK)

ÜLKE GENELİ

Açılan sandık: 450 ( % 62,59)

UBP: %36,45

CTP: %21,79

HP: %16, 82

TDP: %8,1

DP: %7,91

YDP: %6,42

TKP: %,2,42

MDP: %0,08

ÜLKE GENELİ

Açılan sandık: 431 ( % 59,94)

UBP: %36,16

CTP: %21,7

HP: %16,95

TDP: %8,2

DP: %8,01

YDP: %6,47

TKP: %,242

MDP: %0,08

GÜZELYURT

Açılan sandık: 55 (% 100)

Geçerli oy 8 bin 812 ,%87.24

UBP: %36,86

CTP: %20,58

HP: %15,34

TDP: %8,07

DP: %10,28

YDP: %5,78

TKP: %,2,9

MDP: %0,01

LEFKE

Açılan sandık:29 (% 100)

Geçerli oy 4 bin 84, %98.41

UBP: %32,26

CTP: %24,06

HP: %13,51

TDP: %10,65

DP: %12,58

YDP: %6,1

TKP: %,3.28

Açılan sandık: 398 (% 55,35)

UBP: %36,26

CTP: %21,65

HP: %17,04

TDP: %8,46

DP: %7,98

YDP: %6,1

TKP: %2,42

MDP: %0,09

Milletvekili Dağılımı:

UBP: 21

CTP: 12

HP: 9

TDP: 3

DP:3

YDP:2

Açılan sandık: 398 (% 55,35)

UBP: %36,26

CTP: %21,65

HP: %17,04

TDP: %8,46

DP: %7,98

YDP: %6,1

TKP: %2,42

MDP: %0,09

Milletvekili Dağılımı:

UBP: 21

CTP: 12

HP: 9

TDP: 3

DP:3

YDP:2

YSK’nın web sitesinden yayımlanan sonuçlarda, KKTC genelinde açılan 13 sandığa göre partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy oranları yüzdelik olarak şöyle:

TDP 6.60

MDP 0.01

TKPYG 2.78

UBP 41.17

DP 8.06

YDP 6.77

HP 17.66

CTP 16.91

BAĞ 0.04

(TAK)

Açılan sandık: 391, 54.38%

UBP: %36,29

CTP: %21,51

HP: %17,04

TDP: %844

DP: %8,01

YDP: %6,19

TKP: %2,43

MDP: %0,09

Milletvekili Dağılımı:

UBP: 21

CTP: 12

HP: 9

TDP: 3

DP:3

YDP:2

Açılan sandık: 375 (% 52,16)

UBP: %36,37

CTP: %21,59

HP: %17,8

TDP: %8,38

DP: %7,87

YDP: %6,18

TKP: %2,43

MDP: %0,09

Milletvekili Dağılımı:

UBP: 21

CTP: 12

HP: 9

TDP: 3

DP:3

YDP:2

Açılan sandık: 363 (% 50.49)

UBP: %36,43

CTP: %21,68

HP: %17

TDP: %8,18

DP: %7,58

YDP: %6,27

TKP: %2,46

MDP: %0,09

Açılan sandık: 348 (% 48,4)

UBP: %36,49

CTP: %21,68

HP: %16,88

TDP: %8,18

DP: %7,82

YDP: %6,39

TKP: %2,48

MDP: %0,09

Milletvekili Dağılımı:

UBP: 21

CTP: 12

HP: 9

TDP: 3

DP:3

YDP:2

AÇILAN SANDIK 334 / % 46.45

UBP: % 36.74

CTP: % 21.07

HP: % 16.84

TDP: % 8.8

DP: % 7.77

YDP: % 6.23

TKP: % 2.43

MDP: % 0.09

Açılan sandık: 323 (% 44,92)

UBP: %36,82

CTP: %21,59

HP: %16,83

TDP: %8,19

DP: %7,73

YDP: %6,32

TKP: %2,43

MDP: %0,09

Gayrı resmi ( % 44 sayılan sandık yüzdeliği)

UBP: % 36.7

CTP: % 22

HP: % 16.8

TDP: % 8.1

DP: % 7.7

YDP: % 6.4

TKP: % 2.5

Açılan sandık: 309 (%42,98)

UBP: %36,6

CTP: %21,73

HP: %16,9

TDP: %8,21

DP: %7,8

YDP: %6,18

TKP: %2,49

MDP: %0,09

Açılan sandık: %40,06’ya göre Tahmini Milletvekili Sayısı:

UBP: 21 CTP: 12 HP: 9 TDP: 3 DP:3 YDP:2

YSK'NIN 2 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR

Açılan sandık: 288 (% 38,3)

UBP: %36,65

CTP: %21,54

HP: %16,77

TDP: %8,03

DP: %7,87

YDP: %6,29

TKP: %2,49

MDP: %0,09

Açılan sandık: 261 (% 36,3)

UBP: %36,52

CTP: %22,02

HP: %16,85

TDP: %8,34

DP: %7,83

YDP: %5,81

TKP: %2,53

MDP: %0,1

Açılan sandık: 243 (% 33,8)

UBP: %36,45

CTP: %22,09

HP: %16,92

TDP: %8,37

DP: %7,86

YDP: %5,67

TKP: %2,56

MDP: %0,09

ÇIKAN SON SONUÇLARA GÖRE OLASI VEKİL SAYILARI:

UBP: 22

CTP: 12

HP: 9

TDP: 3

DP: 3

YDP: 1

YSK 1 sandığın sonucunu web sitesinde paylaştı

SAAT: 19.25

Ülke geneli Açılan sandık: 123 (%17)

UBP: % 35,25

CTP:23,44

HP:16,86

TDP:8,71

DP:7,85

YDP:5,34

TKP:2,44

MDP:0,11

YSK yayın yasağını kaldırdı.

GÜZELYURT GAYRI RESMİ SONUÇLAR AÇILAN 6 SANDIKTA:

TDP 127, TKP 18, UBP 285, DP 53, YDP 11, HP 118, CTP 159

LEFKE: GAYRI RESMİ SONUÇLAR AÇILAN 7 SANDIKTA:

UBP: 504, CTP:332, TDP: 250, HP:174, TKP:67, DP:149, YDP:20, MDP:1