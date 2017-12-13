“İŞTE HENDEK İŞTE DEVE” MİSALİ!

Boş verme, sandığa gitmeme ya da seçimleri umursamazlık...

Neden umursuzluğu temel yaşam felsefesi haline getireceğiz ki?

Statükocu, hukuk tanımaz, plansız, öngörüsüz, kültüre değer vermeyen, alan-veren/buyuran-uygulayan zihniyetine sahip olanlar "sayısal üstünlük" yakalasın diye mi?!

Sayısal üstünlüğü yakalayıp, kamu kaynağı olan insanları yeteneklerinden uzaklaştırıp,

hayallerinden kopartsınlar diye mi?!

Ya! Hukukun üstünlüğü, kültür, sosyal değerler sermayesi...

Hepsi tükensin diye mi?!

Ortaçağ Belagatına sahip olanlar mı yönetsin ülkeyi yeniden?

Kısacası sandığa gitmemek,

“biz iktidarda yokuz!”, bugünkü halimizden çok memnunuz, olan biten her şeye göz yumuyor ve umursamıyoruz, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceklerinden hiç bir endişe taşımıyoruz anlamına gelir!

Biz "gücümüzü fikri-mülkiyet ve üretimden alacağız" diyenler,

kendi rüyasını filizler...

Çünkü "bilmek" var olmak demektir...

Ve insanın kendi sınırlarını aşabilmesi, asıl olan kendi rüyasını söylemesi ile mümkündür...

"Var olmakla", "varlıklı olmak" aynı şeyler değil!

"Güçlü olmakla" "güç sahibi olmak" da...

Güç sahibi olmak, insanın kendi dışındaki bir kaynağa (para, mevki, ünvan vs.) sahip olmasına bağlı iken,

Güçlü olmak, insanın kendinden kaynaklanan nedenlere bağlıdır...

Altta kalanın canının çıktığı,

kuralsızlık ve ölçüsüzlük, açgözlülük, “Kumarhane Kapitalizmi” ile bize akıl satanlara,

Kendi bilgimiz ile özdeşleşme, güçlü bir Kıbrıs Türk Kimliği, haysiyetli yaşam ve ÜRETİM diyoruz.

Çünkü biliyoruz ki, başarı modellenebilir bir erişidir...

Siyasal başarı da modellenebilir...

CTP, Kıbrıs Türk Toplumu'nun bu yönde kendi sınırlarını aşması için çaba sarf etmeye hazırdır.

Yenilendi, "değişti", evriliyor...

Ve evet, aklımızla, bilgimizle, deneyimlerle, planlayarak hareket ederek,

Üreteceğiz!

Hukukta, siyasette, ekonomide,

Üretim ile tutarlı olan "gerçeklere" odaklandık.

Hasılı kelam, CTP, “işte hendek işte deve misali!”; ateşten bir gömlek giymeye taliptir.

Ne demek istediğimizi elbette zaman da gösterecek ama önce bakalım toplum geleceğiyle ilgili ne diyecek...