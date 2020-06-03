Kıbrıslı Rum birimleri kapsamlı ‘Covid-19’ raporunu Kıbrıslı Türk liderliği ile paylaştı ancak ‘KKTC Sağlık Bakanlığı’ bu yönde bir adım atmadı





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Kıbrıslı Rum makamları küresel salgın Covid-19’la ilgili kapsamlı raporlarını paylaştı, ancak, kuzeyden bu yönde bir adım henüz atılmadı.

24 sayfalık rapor Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi tarafından üretildi. Rapora, çok sayıda bilim insanı, doktor ve uzman imza koydu.



Rapor, Sağlık İzleme Birimi’nden Annalisa Quattrocchi, Ioannis Mamais, Valentinos Silvestros, Anna Demetriou, Maria Athanasiadou, Theopisti Kyprianou, Androulla Stylianou, Sotiroula Sotiriou, Fani Theofhanous, Christos Charalambous, Ioanna Gregoriou, Maria Koliou, Georgios Nikolopoulos ve Elisavet Constantinou tarafından yazıldı.



Ayrıca ‘Bilimsel Komite’den Elisavet Constantinou, Constantinos Constantinou, Niki Paphitou, Georgios Nikolopoulos, Maria Koliou, George Panos, Eirini Christaki, Zoi - Dorothea Pana, Constantinos Tsioutis, Leondios Kostrikis, Peter Karayiannis, George Petrikkos, Petros Agathangelou, George Mixides rapora imza koydu.

Akıncı: “Cumhurbaşkanlığı olarak Sağlık Bakanlığı’ndan talep ettiğimiz KKTC verilerini içeren rapor ısrarlı taleplerimize rağmen maalesef hala Cumhurbaşkanlığına intikal ettirilmedi”



Raporda 26 Mayıs itibariyle Kıbrıs Cumhuriyeti'nde toplam 939 COVID-19 vakası ve 24 ölüm görüldüğü, ölüm vaka oranının % 2.6 olarak rapor edildiği kapsamlı istatistiklerle ortaya konuyor.



Rapor ayrıca diğer ülkeler ile Kıbrıs’ın durumunu da kıyaslıyor.



Rapor göre güneyde vakaların % 20,1'ini sağlık bakım çalışanları oluşturuyor.



Covid-19 vakalarına yönelik ortalama yaş grubunun 45 olduğu belirtilen raporda, vakaların % % 50.2'sinin erkek, % 49.8'inin kadın olduğu öne çıkıyor.



Raporda hastaneye yatırılan tüm hastaların yaş ortalamasının 62 olduğu da öne çıkıyor. Toplamda 784 vakanın iyileştiği, bu rakamın % 83.5 oranında olduğu belirtilen rapora göre, vakaların çoğunluğu ortalama 21 günde hastaneden taburcu edildi.



100 bin test aşıldı



(% 83.5) vaka iyileşti (semptomlar olmadan ve tanılarını takiben iki negatif test ile veya tanıdan 21 gün sonra salıverildi).

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi Raporu’na göre 26 Mayıs’a kadar 105.929 test yapıldı, 100 bin kişi başına 12 bin 93 test yapıldı.



Raporda cinsiyete, yaşa, ilçelere ve farklı değişkenlere göre tüm vakalar, bulaşma oranları, yoğun bakım süreçleri ve diğer veriler paylaşılıyor.



En sık görülen semptomlar



Kıbrıs’ın Covid-19 Raporu’na göre vakaların % 32’si hiçbir belirti göstermedi.

En çok görülen belirtiler ise şöyle sıralandı:

• Öksürük (% 34.2),

• Ateş (% 32,2),

• Kas Ağrısı (% 22,1),

• Boğaz Ağrısı (% 17,3),

• Anozmi (% 13,2)

• Nefes Darlığı (% 11,8).

Ayrıca ishal, burun akıntısı ve baş ağrısı gibi semptomların da bildirildiği söylendi.

Covid-19 vakalarının ;% 15,8’inde hipertansiyon, % 9’unda diyabet, % 8’inde kalp hastalığı ve % 3’ünde kanser sorunu olduğu da bildirildi.

‘Talep ettik, gelmedi’



Kıbrıs’ın güneyinin “Epidemiyolojik verileri”ni içeren rapor Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’ya iletildi. Akıncı, “Cumhurbaşkanlığı olarak Sağlık Bakanlığı’ndan talep ettiğimiz KKTC verilerini içeren rapor ısrarlı taleplerimize rağmen maalesef hala Cumhurbaşkanlığına intikal ettirilmedi” dedi.



“Veriler ışığında yapılan değerlendirmeyle birlikte Rum tarafı epidemiyolojik verilerini kapsamlı bir rapor halinde bizlere iletti” diyen Akıncı, şu çağrıyı da yaptı:



“Bu raporun bir an önce sonuçlandırılması, hem önümüzdeki dönemde geçişlerin kapsamının genişletilebilmesi ve sürecin daha iyi planlanabilmesi bakımından son derece gereklidir.

İşin başından beri kapılarla ve iç düzenlemelerle ilgili rotayı sağlığın çizmesi, siyasetin de bunu takip etmesi gerektiğini söylüyorum. Bu noktada son günlerde yaratılmaya çalışılan kapıları açacak yetkinin kimde olduğu tartışmasını gereksiz ve yersiz buluyorum.”

Erhürman: Kabul etmek mümkün değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da ‘Covid-19 Raporu’nun paylaşılmamış’ olmasına tepki gösterdi.

Ergürman şu açıklamayı yaptı:

"Kimse yaşanan bu sorunların Anayasa'dan kaynaklandığını iddia etmeye kalkmasın. Bunlar anayasadan dolayı değil anayasaya rağmen yaratılan sorunlardır maalesef.

Sağlıktaki ve ekonomideki endişelerin yoğun bir biçimde yaşandığı bu dönemde bu yönetim anlayışını kabul etmek mümkün değil!"