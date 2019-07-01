İşte füzenin detaylı görüntüleri!
Taşkent’e düşen füze ile ilgili detaylı görüntüleri ilk kez YENİDÜZEN yayımlıyor.
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Taşkent’e düşen füze ile ilgili detaylı görüntüleri ilk kez YENİDÜZEN yayımlıyor. Görüntülerde yaşanan tehlikenin boyutu da bir kez daha gün yüzüne çıkıyor.
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