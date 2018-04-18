Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek amacıyla İş Kadınları Derneği ve Creditwest Bank’ın işbirliği ile hayata geçen “İşte Fikrim” Proje Yarışması’nın jüri üyeleri belirlendi.

Yarışmanın kazananlarını belirleyecek 5 kişiden oluşan juri: İş insanı Fikri Toros, Ekonomist Fatma Coşar Kınış, Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler, İş Kadınları Derneği adına Esra Ercantan Yetkili ve Creditwest Bank adına Genel Müdür Mazher Zaheer’den oluşuyor. Bu yıl ilki gerçekeleşen yarışma için son başvuru tarihi 7 Mayıs olarak açıklanmıştı.

4 KADIN GİRİŞİMCİ ÖDÜLLENDİRİLECEK

“İşte Fikrim” Girişimci Kadın Yarışmasında 1. seçilecek olan girişimciye Creditwest Bank tarafından 15.000 TL, 2. seçilecek olan girişimciye 10.000 TL’lik para ödülü, 3. ve 4. Proje sahibine ise 1 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi sağlanacak.

MEVCUT İŞİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYEN VEYA YENİ İŞ PROJESİ OLANLAR BAŞVURU YAPABİLİYOR

Yarışmaya; kendi işinde çalışmakta olan ve işini veya işyerini geliştirmek isteyen, kendi işini kurmayı hedefleyen ya da amatör bir tarz ile işini yapan ve profesyonelleşmek isteyen kadınlar başvurabilir. Girişimcilik yarışmasına KKTC vatandaşı olan ve 25-60 yaş arası kadın girişimciler başvurabiliyor.

Proje ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.creditwestbank.com adresinden ulaşılabilir.