Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapılıyor… Özersay açıklıyor:

Eğer şartlar değişirse sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Eğer gerekirse vatandaşlarımız haricinde herkesin ülkeye girmesini engelleyebiliriz.

Hastaların durumu iyidir.

Marketlerdeki yoğunluk giderek azalmaktadır. Normalleşmenin gerçekleştiği görülmektedir.

Polis bugünden itibaren çeşitli ihlallere müdahale etmeye başladı. Bu gibi durumlarda hepimiz polise ihbarda bulunalım.

Kararlar şöyle :

- 22 Mart 2020 tarihine kadar üniversiteler ve işletmeler kapalı olacağından, ülkeye girişleri yasak olan ülkelere yeni ek ülkeler eklendi. Ülkemizde muhaceret izinli olsalar dahi, öğrenci de olsalar ülkemize giremeyecekler. Bu listede İngiltere de var. Ülkemizde oturma izni olan İngilizler de 27 Mart’a kadar ülkemize giremeyecekler. Bu yasak yarın sabah itibarıyla uygulamaya girecek.

- Öğrenciler, çalışma izinliler ve oturma izinliler de giremeyecek. Ülkeye giriş yasağı genişletildi. Yasak 16 MART 20.00'da başlayacak

- İngiltere’de bulunan KKTC yurttaşlarına zorunlu olmadıkla İngiltere’den ayrılmama, ülkemize gelmeme yönünde çağrı yapıyoruz

- Salamis Otel’deki karantina konusunda koordinasyon kurulu oluşturuldu.

- Marketlerde alışveriş yapanların yoğunluğu azaldı. Normalleşme sürecine girildi ancak, marketlerin içindeki sıcak soğuk yemek noktaları da 16 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olacak. Marketlerin unlu mamul üretim noktaları bu yasağın dışında kalacak.

- 14 gülük zorunlu gözlem altında olması gerekenlerin buna uymamaları durunda polis tarafından tutuklanıp belirli gözlem merkezine götürülecek. Zorunlu olarak o merkeze götürülecekler.

- İthalatın devam edebilmesi için Tırların geldikleri Mağusa ve Girne limanlarında kalması, geldikleri çekicilerin orada kalarak malların başka araçlarla alınmasına karar verdik.

- Muhasip murakıplar ve gümrük komisyonları çalışmalarına devam edecek