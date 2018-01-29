İŞTE 4 PARTİ BAŞKANININ VARDIĞI UZLAŞI!
İşte 4'lü koalisyon hükümeti için parti başkanlarının bakanlıklar için vardıkları uzlaşı
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YENİDÜZEN'in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre 4'lü koalisyon hükümeti için parti başkanlarının bakanlıklar için vardıkları uzlaşı şu şekilde;
CTP: Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı (Koop-Bank, Vakıflar Bankası ve Kıb-Tek CTP'li bakanlıklara bağlı olacak)
HP: İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
TDP: Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
DP: Maliye Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı
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