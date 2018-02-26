İşte 2018 bütçe rakamları

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 5 milyar 815 milyon TL olarak Meclis’e gönderildi.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde hızlandırılmış bir programla 4 günde görüşülecek ve 12 Mart’tan itibaren de Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde olacak. Bütçenin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinin 8 gün sürmesi planlanıyor.



Bütçede hedef nasıl belirlendi?

2018-2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı “Kamu finansmanını sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya yönelik, ekonomik canlanmanın devamını sağlayarak makro ekonomik hedeflere ulaşılması” amacıyla hazırlandı.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile şu hedefler belirlendi:



Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması,

Kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması,

Üretime dayalı büyümenin artırılması ve istihdamın önünün açılması,

Mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi,

Yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması,

Ekonominin istikrarlı bir hale getirilmesi,

Mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi,

Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması.

Tasarıda şu ifadeler dikkat çekiyor:

“Hedeflerimize ulaşabilmek için kamu harcamalarında verimlilik de dikkate alınarak cari nitelikli harcamalarda tasarrufa gidilmiş ve kaynak dağılımında etkinlik artırılarak kamu finansman dengesinin iyileştirilmesine özen gösterilmiştir.

Üretime yönelik bir ekonomi oluşturmak ve yatırımları teşvik etmek amacıyla; Alt Yapı, Haberleşme, İçme ve Sulama Suyu Projeleri ile reformlar yapılması yönünde adımlar atılmış olup e-Devlet, e-Bütçe, Gümrük ve Vergi otomasyona geçiş çalışmaları sürdürülecektir.

Artan kamu borç stokunun sürdürülebilir bir borç yapısına dönüştürülmesi amacıyla her türlü yasal ve idari önlemler alınması yönünde çalışmalar sürdürülecektir.

Teknolojik alt yapı geliştirilerek denetimlerde kurumlar arası işbirliği artırılması ve çapraz kontrol sağlanmak suretiyle vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ayrıca kararlılıkla kayıt dışılıkla mücadele edilmesine önem verilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülecektir.

Altyapı çalışmalarına, reel sektörün kalkınma ve istikrarına yönelik giderlerin karşılanmasına, kamu kaynaklarıyla da desteklenerek rekabet gücünün artırılmasına olanak sağlanacaktır

Kamu harcamalarında fayda maliyet analizi uygulamalarından hareketle projelerin sağlam bir mali zeminde değerlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Kamunun etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması yoluyla kamu harcamalarında tasarruf sağlanacak, kamusal iş analizi yapılarak kamu kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacaktır.”