İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı genel görüşmesi tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündeminde bulunan, “İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı.

Tasarı bir sonraki toplantıda madde madde oylanmaya başlanacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı’nda bugün saat 10.00’da toplandı.

Toplantıya, komite üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili SalahiŞahiner katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.