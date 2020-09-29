İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu

Türkiye’de İstanbul'u kuvvetli yağış ve dolu kısa sürede etkisi altına aldı. Yağış nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su baskınları görüldü. İstanbul Topkapı'da şiddetli yağmurun etkisi ile alt geçidi su bastı. Geçitte mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

TC Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa yakasında; Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde yerel, kuvvetli yağışlar beklendiği uyarısı yapılmıştı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından özellikle boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İstanbul Topkapı'da şiddetli yağmurun etkisi ile alt geçidi su bastı.

Suların etkisi ile geçitte bulanan araçlar mahsur kaldı.

O bölgede bulunan bir servisin içerisinde bulunanların araçta mahsur kalanlar ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balat itfaiye ekipleri araçları da kurtardı.