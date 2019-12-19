İstanbul’dan, Güzelyurt Ziraat’a:1 Milyon 890 bin Euro

Aralarında Kıbrıslı Türk Müzisyen ve tanınmış iş insanın da bulunduğu dolandırıcılık suçu ile ilgili tutuklanan zanlıların cep telefonunda İstanbul Ümraniye Vakıf Bank Şubesi’nden Güzelyurt Ziraat Bankası’nda, zanlı A.S adına 1 Milyon 890 bin Euro hesap cv’si tespit edildiğini belirten polis ayrıca, Suça konu Alman Şirketin faaliyette olup olmadığının araştırılması için İnterpol’e yazı yazdı.

Devrim DEMİR

Polis, aralarında Kıbrıslı Türk Müzisyen ve tanınmış iş insanın da bulunduğu dolandırıcılık suçu ile ilgili tutuklanan A.S, G.E, E.D ve Z.Z’nin ‘Kara para aklama teşebbüsünde bulunduklarını’ ama yakalandıklarını söyledi, yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışları yasaklanan zanlılar teminata bağlandı.

Zanlıların cep telefonunda İstanbul Ümraniye Vakıf Bank Şubesi’nden Güzelyurt Ziraat Bankası’nda, zanlı A.S adına 1 Milyon 890 bin Euro hesap cv’si tespit edildiğini belirten polis ayrıca, Suça konu Alman Şirketin faaliyette olup olmadığının araştırılması için İnterpol’e yazı yazdı.

110 bin Euro’yla kaçan M.K aranıyor

Zanlılar, ‘suç gelirlerinin aklanması ve suç gelirlerinin aklanması için gizli ittifak suçlaması’ ile mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mustafa Özmüezzin, 3 günlük tutukluluk suresinde 12 kişinin ifadesinin alındığını suçla bağlantılı olup kasada bulunan 110 bin Euro parayı çalıp kaçan M.K’nin arandığını söyledi.

Özmüezzin, zanlıların cep telefonunda İstanbul Ümraniye Vakıf Bank Şubesi’nden Güzelyurt Ziraat Bankası’nda, zanlı A.S adına 1 Milyon 890 bin Euro hesap cv’si tespit edildiğini kaydetti.

Yapılan soruşturmada böyle bir paranın transfer veya yatırım olmadığının tespit edildiğini ifade etti. Polis, zanlıların KKTC’de kara para aklama teşebbüsünde bulunduklarını ancak yakaladıklarını kaydetti.

Suça konu Alman Şirketin faaliyette olup olmadığının araştırılması için İnterpol’e yazı yazıldığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Özmüezzin teminat talebinde bulundu.

Mahkeme zanlılar A.S, G.E ve Z.Z’nin yurt dışına çıkışını yasaklayarak her birine 200’er bin KKTC vatandaşı kefil ve 20’şer bin TL nakit ödemesine zanlı E.D’nin ise yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1 kişinin 200 bin TL kefalet imza etmesine karar verdi.