İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre saat saat 13.59'daki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz bir bilgi yok. Hasar tespit çalışmalarına ilişkin çalışma başlatıldı.