İstanbul’un Ortaköy semtindeki Reina isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, dördü ağır 65 kişi yaralandı, ölenler arasında yabancıların da olduğu bildirildi. Saldırı sonrası üzerini değiştirip kaçtığı belirtilen zanlı her yerde aranıyor.

Saldırı 01:15 sularında gerçekleşti. Gece kulübüne taksiyle gelen saldırgan, önce girişteki polise ardından içeride eğlenen vatandaşların üzerine uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırganın Reina’ya girişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece kulübünde o sırada 700-800 kişi bulunuyordu. Bazı tanıklar Arapça bağırışlar duyduğunu söyledi.

TAKSİ İNCELEMEDE

Saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi de polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü.

Saldırganın Noel Baba kıyafeti giydiği ve Arapça bağırarak etrafa rastgele ateş açtığı belirtildi. Saldırıdan kurtulmak için panikle denize atlayan bazı vatandaşlar da deniz polisinin yürüttüğü çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler, (saldırganın) bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil" diyen Soylu, "Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin hem emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor" dedi.

15'İ YABANCI UYRUKLU

Soylu, saldırıda yaşamını yitiren 39 kişiden 20'sinin kimliğinin belirlendiği söyleyerek "15'i misafirimiz, yabancı uyruklu. 5'i de Türk vatandaşı olarak gözüküyor. Net değil ama 5 tespitin 3 veya 4'ü orada çalışanlar" ifadelerini kullandı.

"ATEŞ 10-15 DAKİKA SÜRDÜ"

Bir görgü tanığı, NTV'ye yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

"50-60 el silah sesi duydum, hemen yere yattım. Saldırganlar bir kişi miydi, 2 kişi miydi bunu bilemiyorum. Çok sayıda silah ses duyunca kendimi korumaya çalıştım. Sonrasında şok halindeydim, sonra olanları hatırlamıyorum."

Saldırı esnasında orada bulunan vatandaşlardan birinin yakını, sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği yakınından öğrendiklerini NTV’ye anlattı. Buna göre, 10-15 dakika ateş sürmüş. Eğlence kulübünde çalışanların mekanı bildikleri için daha iyi saklandıkları ancak bilmeyenlerin daha korunaksız oldukları öne sürüldü.

İstanbul Ortaköy'de gece kulübünde eğlenenlere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Olay yerine giden İstanbul Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız var hastanelerde" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı Noel baba kıyafetli bir kişinin yaptığı iddia ediliyor. Saldırganlar, mekanın içerisine girerek sağa sola rastgele ateş açtı.

Saldırganın eğlence mekanın içinde saklandığı öne sürülüyor. Özel harekat polisleri içeride arama yapıyor.

DHA’nın haberine göre saldırı öncesinde bir de ses bombası atıldı.

‘Amerikalılar uyarmış’

Hürriyet 'in haberine göre, Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan şunları söyledi: “Şerefsizler Kalaşnikoflarla taramış. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. Bir hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”

DHA’nın haberine göre Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen bir yaralı, “Herkesi taradılar. Üç dört kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride” diye konuştu.

Aynı hastaneye getirilen bir Reina garsonu da şunları söyledi: “Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş, birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı.”

Noel Baba kıyafeti iddiası

Saldırganların 2 kişi olduğu ve Noel Baba kılığında geldiği iddia ediliyor. Özel Harekat polisleri gece kulübünde aramalarını sürdürüyor. Saldırı sırasında denize atlayan vatandaşlar kurtarılmaya devam ediliyor.

Polis kuşattı

Hürriyet’in haberine göre polis gece kulübünü hem karadan hem denizden sardı; bazı müşteriler saldırıdan kurtulmak için denize atladı.

Yayın yasağı

RTÜK’ten yapılan açıklamada, başbakanlık tarafından saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiği belirtildi.