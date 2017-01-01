İstanbul Ortaköy'de gece kulübünde eğlenenlere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Olay yerine giden İstanbul Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız var hastanelerde" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı Noel baba kıyafetli bir kişinin yaptığı iddia ediliyor. Saldırganlar, mekanın içerisine girerek sağa sola rastgele ateş açtı.

Saldırganın eğlence mekanın içinde saklandığı öne sürülüyor. Özel harekat polisleri içeride arama yapıyor.

DHA’nın haberine göre saldırı öncesinde bir de ses bombası atıldı.

‘Amerikalılar uyarmış’

Hürriyet 'in haberine göre, Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan şunları söyledi: “Şerefsizler Kalaşnikoflarla taramış. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. Bir hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”

DHA’nın haberine göre Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen bir yaralı, “Herkesi taradılar. Üç dört kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride” diye konuştu.

Aynı hastaneye getirilen bir Reina garsonu da şunları söyledi: “Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş, birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı.”

Noel Baba kıyafeti iddiası

Saldırganların 2 kişi olduğu ve Noel Baba kılığında geldiği iddia ediliyor. Özel Harekat polisleri gece kulübünde aramalarını sürdürüyor. Saldırı sırasında denize atlayan vatandaşlar kurtarılmaya devam ediliyor.

Polis kuşattı

Hürriyet’in haberine göre polis gece kulübünü hem karadan hem denizden sardı; bazı müşteriler saldırıdan kurtulmak için denize atladı.

Yayın yasağı

RTÜK’ten yapılan açıklamada, başbakanlık tarafından saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiği belirtildi.