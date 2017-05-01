İstanbul'da 1 Mayıs ablukası

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için İstanbul ablukaya alındı. Taksim Meydanı kutlamalara kapalı, yaklaşık 30 bin polis görev yapıyor. 1 Mayıs nedeniyle bazı metro istasyonları kapalı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kutlamalara izin verilmeyen Taksim Meydanı çevresinde ekipler sabahın ilk saatlerinden itibaren güvenlik önlemi aldı.



Taksim Meydanı çevresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ ekipleri Taksim Anıtı çevresini bariyerlerle çevirdi tedbir amaçlı çevik kuvvet polisleri de Taksim Meydanı'na geldi.