İstanbul Meydan Tiyatrosu sahne alıyor
İstanbul Meydan Tiyatrosu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sahne alıyor
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İstanbul Meydan Tiyatrosu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sahneye çıkıyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, oyun 20 Ocak Cumartesi saat 20.00’de 25 TL bağış karşılığında sahnelenecek.
Bilgi ve İrtibat için 05428531121, 2270585, 2289807 numaralı telefonlar aranabilir.
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Etiketler : İstanbul Meydan Tiyatrosu, khyd
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