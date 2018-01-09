İstanbul Meydan Tiyatrosu sahne alıyor

İstanbul Meydan Tiyatrosu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sahneye çıkıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, oyun 20 Ocak Cumartesi saat 20.00’de 25 TL bağış karşılığında sahnelenecek.

Bilgi ve İrtibat için 05428531121, 2270585, 2289807 numaralı telefonlar aranabilir.