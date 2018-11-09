İstanbul Maratonu’nda yarışacaklar

Bu yıl 40’ıncısı düzenlenecek olan İstanbul Maratonu’na KKTC Atletizm Federasyonu’ndan iki atlet katılım gösterecek. Hakan Tazegül ve Yusuf Gökalp 15 kilometrelik mesafelerde yarışacaklar. Kafilede Bilgin Çelik idareci olarak bulunacak. Kafile bugün adadan ayrılacak ve pazartesi geri dönüş yapacak.