İstanbul Havalimanı’ndan ilk yurt dışı uçuşu Kuzey Kıbrıs’a…

Yeni İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı sefer bugün Kuzey Kıbrıs’a yapıldı. Türkiye saati ile 17:30’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK978 sefer sayılı uçak, Kıbrıs saati ile 18:00’de Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’nda uçağın gelişini takip ettikten sonra basına kısa bir açıklamada bulundu. Atakan, İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı seferin Kuzey Kıbrıs’a yapılmasının “tarihi bir an ve gurur verici bir olay” olduğunu söyledi.

Yolculara gül ve kart hediye edildi

136 yolcusu ile Ercan Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki yolculara T&T Havalimanı İşletmeciliği gül ve ilk uçuş anısına bastırılan özel kartlardan hediye etti.

Uçak yarın sabah saat 05.30’da tekrar İstanbul Havalimanı’na hareket edecek. Uçuş öncesi THY tarafından Türkiye’den getirilen özel şeflerle yolculara kokteyl verilecek ve çıkış mekânında süsleme yapılacak.

İstanbul Havalimanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılmıştı.