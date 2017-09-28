İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu

Kadir Topbaş'ın istifasından sonra boşalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı koltuğuna AKP'li Mevlüt Uysal oturdu. Uysal yaptığı teşekkür konuşmasında "Bu başkanlık benim için onurlu olduğu kadar da mesuliyetli bir görev" ifadelerini kullandı.

3 dönemdir başkanlık görevini yürüten Kadir Topbaş’ın geçen cuma açıkladığı istifa kararı, siyaset kulisleri ve kamuoyunun gündemine oturmuştu. 2019 seçimlerine 1.5 yıl kala yeni belediye başkanını seçmek için İBB Meclisi'nde yapılan oylamada, AKP'nin adayı Mevlüt Uysal ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yarıştı. 3 tura kalan seçimlerde 179 oy alan Mevlüt Uysal İstanbul'un yeni belediye başkanı oldu.

Uysal'dan ilk açıklama

Mevlüt Uysal seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı. Uysal "Bu seçimde şahsımı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız. Ülkemiz adına, İstanbul adına hayırlı olsun diyorum. Tabi şahsım adına da hayırlısı olsun diyorum. Bu başkanlık benim için onurlu olduğu kadar da mesuliyetli bir görev. Bu onurlu göreve layık olmaya çalışacağım. İnşallah İstanbullu'lar bizleri seçerken oy verdiler. Şahsım adına, inşallah İstanbullu'lara mahçup olmayız diyorum. Başta aday gösterilmem de teşkilatımız canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine genel başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1994 ylında İstanbul Belediye Başkanı olarak bir çığır açtı. Eğer şu anda İstanbul'a gelenler güzel bir İstanbul'dan bahsediyorsa onun eseridir. Kendisine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Mevlüt Uysal kimdir?

Başakşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişe göre Uysal, 1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı olan Uysal, 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine aday olduğu 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde belediye başkanı seçildi. 2014'teki yerel seçimlerde de bu başarısını yineleyen Uysal, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterildi.