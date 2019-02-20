“İştahsızlık ve öksürükle başladı,şok yaşadık”

TAHLİLLER TEDAVİYE YÖN VERECEK… YENİDÜZEN’e konuşan Demir’in annesi Halide Müezzinler, tedavinin 29 günlük olduğunu bu sürede gelecek olan tahlil sonuçlarının tedaviye yön vereceğini kaydetti.

Devrim DEMİR

Hayatlarının henüz başlangıcında ağır bir hastalıkla mücadeleye girmek zorunda olan kahraman çocuklardan biri de Demir… 8 yaşındaki Demir, İştahsızlık ve kuru bir öksürükle başlayan süreçte bugün Lösemi’ye karşı savaşıyor…

Demir Müezzinler anne ve babası ile beraber 14 gündür Ankara Üniversitesi’nde tedaviye başladı ve geçtiğimiz hafta ilk kemoterapisini aldı.

Demir’in 29 günlük tedavi süresi ise, gelecek olan genetik raporlara göre yön alacak.

Lösemi tanısı konulduktan sonra apar topar Ankara’ya giden Halide ve Kaan çiftinin en büyük dileği biricik oğullarının bir an önce sağlığına kavuşması.

Yenicami Spor Akademisi U-10 takımında futbol oynayan minik Demir’in arkadaşları ise geçtiğimiz hafta sahada üzerinde Demir’in fotoğrafı bulunan “3,5,7,10, DEMİR ŞAMPİYON” yazılı pankart açarak desteklerini duyurmuşlardı.

Oğullarının yaklaşık bir ay sürecek olan tedavileri için Ankara’da bulunan Halide Müezzinler, yaşadıkları süreci YENİDÜZEN’e anlattı.

Halide Müezzinler: “Biz de şok geçirdik”

8 yaşındaki minik Demir’in annesi Halide Müzzinler, çok zor bir süreçten geçtiklerini oğluna konulan tanının ardından yaşadıkları şoku atlatmaya çalıştıklarını anlattı.

Kuru bir öksürük ve iştahsızlık ile başlayan bir süreç olduğunu ifade eden Müezzinler, “Türkiye’ye gitmeden iştahsızlığı vardı. Kuşadası’na gitti geldi iştahsızlığı daha da arttı ve kuru bir öksürüğü vardı. Yüzünde hiç renk kalmamıştı ve dudakları bembeyazdı. Gerekli tahlilleri yaptık ve hastalığın tanısı erken bir şekilde konuldu. Teşhis erkendi ve hemen Onkolojiye başvurduk gerekli tahlillerin ardından Kıbrıs’ın güneyine geçtik. Bir gece orda kaldık kan verildi ve Şubat ayının ilk günlerinde Ankara’ya geldik” dedi.

“Hep yattığı için Demir etkilendi”

Oğlunun çok hareketli bir çocuk olduğunu anlatan anne Halide Müezzinler, 4 Şubat tarihinden bu yana Demir’in yattığını ve sürekli yatakta olduğu için huzursuz olduğunu söyledi. “Demir, çok hareketli bir çocuk. 4 Şubat tarihinden bu yana hep yatakta. Vücudunda işlemler yapılıyor şurubu içmekte zorlanıyor. Farklı şeyler yaparak ikna edip içirmeye çalışıyoruz.”

Gelecek raporlar tedaviye yön verecek

Halide Müezzinler, küçük Demir’in geçtiğimiz hafta ilk kemoterapisini aldığını, ileri başka işlemler için belinden sıvı alınacağını ifade etti. Demir’in tanısında standart risk grubunda olduğunu söyleyen anne Halide Müezzinler, tedavinin 14. Gününde olduklarını Profesörün verdiği bilgide, tahlil sonuçlarına göre tedavinin yön alacağını kaydetti.

Müezzinler: Bir müddet buradayız

Kurul ile Ankara’ya sevk edildiklerini kaydeden Halide Müezzinler, tedavi ilaçlarının bir kısmına Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın destek verdiğini ilaçların her birinin 6 bin Euro olduğunu söyledi. 29 günlük tedavi sürecinin 14. Gününde olduklarını ifade eden Müezzinler, Demir’in bir müddet ilaç alacağını sürekli hastaneye gidip geleceklerini belirterek Ankara’da ev tutacaklarını ve bir süre oğullarının tedavileri için orada kalacaklarını belirtti.

Minik Demir’in arkadaşları sahada desteklerini pankart açarak belirtmişti

Yenicami Spor Akademisi U-10 takımında futbol oynayan ve kanser tedavisi görmeye başlayan Demir Müezzinler için geçtiğimiz hafta sonu sahaya çıkan takım arkadaşları üzerinde Demir’in fotoğrafı bulunan “3,5,7,10, DEMİR ŞAMPİYON” yazılı pankart açarak desteklerini duyurmuşlardı.

Demir için yakın zamanda çeşitli yardım kampanyaları düzenlenmesi hedefinde olan Yenicami Spor Kulübü, bu yolla hem Demir’e moral vermeyi, hem de aileye maddi yardımda bulunmayı amaçlıyor. Yenicami Spor Akademisi U-10 Antrenörü Buğra Çakır, Türkiye’de Lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Demir Müezzinler için etkinlik ve yardım kampanyası başlatacaklarını belirten bir açıklama yapmıştı.