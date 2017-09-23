İŞSİZLİKTE 3 AYDA % 111 ARTIŞ!

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde Ocak ile Mart ayları arasında iş isteğiyle bekleyen kişi sayısı 712 iken, bu rakam Mart ila Haziran çeyreğinde 1509’a yükseldi. 3 aylık dönemde yaşanan %111 oranında artış resmi kayıtlara geçti… HAZİRAN’DA KIBRIS’IN GÜNEYİ: YÜZDE 12.9…Kıbrıs’ın güneyinde Haziran ayındaki işsizlik oranı yüzde 12,9 olarak belirlenmişti, yıllık bazda, bir yıla göre işsizlerin sayısının 8 bin kişi azalarak 46 bin olduğu aktarılmıştı.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan işsizlik verileri, 2017 yılının ilk 3 ayı ile ikinci çeyreği arasında %111 oranında artış yaşandığını ortaya koydu.

KKTC Merkez Bankası 2. Çeyrek Bülteni’ne göre; 2017 yılının Ocak ile Mart ayları arasında ‘iş isteğiyle bekleyen’ kişi sayısı 712 iken, bu rakam Mart ila Haziran çeyreğinde 1509’a yükseldi.

Kıbrıs’ın güneyinde de Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 12,9 olarak belirlenmişti, verilere göre yıllık bazda bir yıla göre işsizlerin sayısının 8 bin kişi azalarak 46 bin olduğunu aktarmıştı.

İşsizlerin yüzde 63’ü KADIN!

Resmi verilere göre; 2016 yılı ikinci çeyreği sonunda bin 39 kişi olan kayıtlı işsiz sayısı, 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 878 kişiye geriledi.

Bu yılın Mart ayı işsizlik verileri cinsiyet kompozisyonuna göre incelendiğinde, aktif kayıtlı işsizlerin yaklaşık yüzde 37’sinin erkek, yüzde 63’ünün ise kadın olduğu rapora yansıdı.

2017 yılı ikinci çeyreğinde kayıttan düşen ve işe yerleştirilen toplam bin 343 kişi dikkate alındığında bu dönem sonunda iş isteğiyle bekleyenlerin sayısı 878 oldu.

Toplam 807 münhal…

Öte yandan aktif münhal kayıtları incelendiğinde, 2017 birinci çeyrek sonu itibariyle toplam 693 iş münhalinin 2017 ikinci çeyreğine aktarıldığı, ikinci çeyrekte ise toplam 874 yeni münhal açıldığı görüldü. 727 adet doldurulan ve 33 adet iptal edilen münhal neticesinde, 2017 ikinci çeyrek sonu itibariyle toplam 807 münhal ertesi döneme devredildi.

Kıbrıs’ın güneyinde durum ne?

Haziran’da işsizlik oranı yüzde 10.8!

Kıbrıs’ın güneyinde Haziran ayında işsizlik oranında düşüş yaşandığı bildirilmişti.

Politis gazetesi, Eurostat verilerine göre, Haziran ayında işsizlik oranının yüzde 10,8 olduğunu yazmıştı.

Bu oranın, geçen yıl Haziran ayında yüzde 12,9 ve bu yıl Mayıs ayında yüzde 11 olduğuna dikkat çeken gazete, verilere göre yıllık bazda, bir yıla göre işsizlerin sayısının 8 bin kişi azalarak 46 bin olduğunu aktarmıştı.

Gazete, işsizlerin sayısındaki düşüşe rağmen Kıbrıs’ın güneyinde, AB içerisinde işsizlik oranı sıralamasında 4’üncü sırada bulunduğunu da belirtmişti.

Öte yandan 2017 yılının ilk çeyreğindeki işsizlik oranının, yüzde 13,5 olduğu ifade edilmişti.

Bu oranın 2016 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 14,1 olduğunu yazan Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere göre, 2016 yılının ilk çeyreğinde 57 bin 582 olan işsizlerin rakamının, 2017 yılının ilk çeyreğinde ise 57 bin 420 olduğunu kaydetmişti.

2017 yılının ilk çeyreğinde işgücünün 423 bin 794 ile nüfusun yüzde 61,5’ine ulaştığını yazan gazete, çalışanların rakamının 366 bin 374 ile yüzde 53,2 olduğunu eklemişti.