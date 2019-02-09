“İşsizlik ve altyapıya çözüm istiyoruz”

Tamer Kayanç: “Ülkenin bataklığa sürüklendiğini düşünüyorum”

Hasan Çoban: “Devletin hayvancılara hiçbir teşviği, yardımı yok”

Sabri Cankurt: “Ülkenin en büyük sorunu kaçak göçtür”

Hasan Bakar: “Yollarımız dökülüyor, sağlık sektörü çok geride, ilaç yok”

Kemal Çakıcı: “En büyük sorun Kıbrıs Sorunudur”

Bilal Bağrıaçık: “Gençlerimiz göç etmemeli, onları burada kalmaya teşvik etmeliyiz”

Nevzat Ilgın: “Geçtiğimiz senede aldığımız hizmet sıfır”

Ali Sukuşu: “Bana göre en büyük sorun, üreticiye destek olunmamasıdır”

Hükümetin ilk yılına yönelik düşünceniz nedir? Sizce mutlaka atılması gereken adım hangisidir? Ülkede en önemli sorun neyi görüyorsunuz? Ülkede gerçek bir dönüşüm sizce nasıl mümkün olur? Bir seçim olsa sonuç değişir?

Dila ŞİMŞEK

Güzelyurtlular, geçtiğimiz yılı pek de iyi geçirmediklerini ifade etti. “Üreticiye teşvik desteği yapılmıyor, işsizlik arttı” diyen bölgeliler, ekonomiye yönelik eleştirilerde bulundu. Yurttaşlar, işsizlik sebebiyle göçlerin arttığını fark ettiklerini söyledi.

YENİDÜZEN, Güzelyurtlularla görüşerek, vatandaştan görüş aldı. Yurttaşlar, Kıbrıs Sorununun ülkenin ‘en büyük sorunu’ olduğunu, barış gelmezse ülkenin iç sorunlarının da devam edeceğini ifade etti.

Devlet dairelerinin ‘olması gerektiği gibi çalışmadığına’ değinen yurttaşlar, işlemlerini yerine getirememekten şikayet etti, yetkililerin bu sorunu gidermesi gerektiğini dile getirdi.

Altyapıdan dert yanan yurttaşlar, yolların ciddi anlamda tadilata ve onarıma ihtiyacı olduğunu belirtti “Yollarımız dökülüyor” dedi. Sağlık sektöründe çok fazla eksiklikler olduğunu savunan Güzelyurtlular, “Sağlık sektörü çok geride kaldı, istediğimiz ilaçları bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

Yurttaşlar, ülkedeki sorunların düzelmesi için bilinçlenmenin şart olduğunu söyledi. Yetkililerin sistemi değiştirmek adına çalışması gerektiğini kaydetti.

Tamer Kayanç: “Ülkenin bataklığa sürüklendiğini düşünüyorum”

“Kısa ve öz konuşmak gerekirse, bu devletten bizlere hayır gelmez! Ben Aydınköy muhtarıyım, ilgili devlet dairelerine onlarca dilekçe yazdım, altyapıdan şikayet ettim, sorunlarımızı ilettim. Hiçbir şey değişmedi, dikkate bile almadılar. Ülkenin en büyük sorunu ise, bırakın dış sorununu, politikasını, ülke içi problemleri bile çözülemiyor oluşudur. Türkiye ile aramızda bir köprü olmasa, şu anki bu imkanlar bile elimizde olmayacak. Ülkenin bataklığa sürüklendiğini düşünüyorum. İktidara kim gelirse gelsin bu değişmeyecektir.”

Hasan Çoban: “Devletin hayvancılara hiçbir teşviği, yardımı yok”

“Ben hayvancılık yapıyorum, mesleğimi yaşadığım tüm sıkıntılardan düzgünce idare edemiyorum. Devletin hayvancılara hiçbir teşviği, yardımı yok. Devlet dairesine gittiğimizde işimizi göremiyoruz, oyalanıyoruz. Dilekçe veriyorum sonuç alamıyorum. İktidara kimler gelip geçtiyse, bu sorunlarımız çözülmedi. Bu yüzden seçim olsa da bir şeyin değişeceğine inanmıyorum. Önceden büyüklerimiz devletten şikayet ederdi, anlam veremezdim. Ancak şimdi sebebini anlıyorum.”

Sabri Cankurt: “Ülkenin en büyük sorunu kaçak göçtür”

“Geçtiğimiz sene ekonomik açıdan çok zorlu ve kötü geçti. Elektriğe ve hayat koşullarına çokyüksek oranlarda zam geldi. Altyapının ise, devletin kısıtlı imkanlarından dolayı yapılandırılamadığını düşünüyorum. Devletin maddi imkanları kısıtlı. Ülkenin en büyük sorunu ise bana göre kaçak göçtür. Çok sayıda insan, ülkeye kaçak olarak gelerek suça yönelik işler yapıyorlar. Bu sorunun iktidara değil, sisteme bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir seçimle şu anki hükümet değişse, gelen gideni aratacak.”

Hasan Bakar: “Yollarımız dökülüyor, sağlık sektörü çok geride, ilaç yok”

“Ülkenin durumunu hiç iyi görmüyorum. Yollarımız dökülüyor, sağlık sektörü çok geride, ilaç yok. Bu sorunlar muhalefet partilerin başa gelmesiyle değil, tamamen yeni insanların başa geçip sistemi değişmesiyle düzelebilir. Vatandaşların da bilinçlenmesi, ileriyi düşünmesi gerekir. Kıbrıs sorunu ise ülkenin en büyük sorunudur. Ancak barış gelirse iç sorunlarımız çözülebilir.”

Kemal Çakıcı: “En büyük sorun Kıbrıs Sorunudur”

“Bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük sorunu Kıbrıs Sorunudur. Barış olmadıkça, iki toplum birlikte birbirlerinin değerlerine, kültürüne ve insanlara saygı duymadıkça hiçbir şey düzelmeyecektir. İktidarda kim olursa olsun, en büyük amaçları adamızı bir bütün hale getirip barışı sağlamak için politika geliştirmelidir. Bu sorun çözülmedikçe, ekonomi, politika, iç sorunlar peşimizi bırakmayacaktır.”

Bilal Bağrıaçık: “Gençlerimiz göç etmemeli, onları burada kalmaya teşvik etmeliyiz”

“Devletin, elindeki imkanlara göre yapabildiğinin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ancak bu, gelişmeye engel olmamalıdır. Bana göre ülkenin en büyük sorunu işsizliktir. İş fırsatı yaratmak ve insanların daha iyi koşullarda çalışması adına politika geliştirilmelidir. Örneğin kendi çocuklarım da, burada iş bulamadıkları için İngiltere’ye gittiler. Gençlerimiz göç etmemeli, onları burada kalmaya teşvik etmeliyiz. Seçim sonucunun değişmesiyle bu sonucun değişeceğini düşünmüyorum.”

Nevzat Ilgın: “Geçtiğimiz senede aldığımız hizmet sıfır”

“Geçtiğimiz senede aldığımız hizmet sıfır. Vatandaş olarak tamamen mağdur bırakıldık. Hakkımızın savunulduğunu düşünmüyorum. Şu an tam narenciye dönemi olmasına rağmen piyasada hiçbir canlılık yok. Devletin üreticiye sahip çıkması gerekiyor. Teşvik edici, destek verici şekilde üreticinin ilerlemesine önayak olması gerekir. Önceden iktidara gelen partilerin döneminde de bu sorunu yaşadığımız için, seçimle sonuç değişse de sorunumuzun çözüleceğine inanmıyoruz.”

Ali Sukuşu: “Bana göre en büyük sorun, üreticiye destek olunmamasıdır”

“Geçtiğimiz senede hem olumlu hem de olumsuz gelişmeler yaşandı. Ancak bunun ne kadarına hükümet sebep oldu bilemem, çünkü tanınmamışlığın getirdiği sorunlarımız var. Örneğin ekonominin kötüye gitmesi, bizim ülkemizin elinde değildi. Bana göre en büyük sorun ise, üreticiye destek olunmamasıdır. Maliyetlerimiz bizleri çok zorlamaya başladı. En azından teşvik indirimi olması gerektiğine inanıyorum. Seçim olup sonuç değişmesiyle bunun düzeleceğini sanmıyorum.”