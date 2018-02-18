İşsizlerin %63’ü kadın!

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2017 Ekim-Kasım sonu itibariyle ‘kayıtlı’ işsiz sayısı bin 246 olarak belirlendi.

‘Kayıtlı’ işsizlerin %63’ünün kadın, %37’sinin ise erkek olduğu resmi verilere yansıdı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki kayıtlı işsiz sayısı bin 522 olarak belirlenmişti.

Bir yıl arayla kayıtlı işsiz sayısında %18 oranında düşüş yaşandığı görüldü.

KKTC Merkez Bankası 4. Çeyrek Bülteni’nde yer alan verilen işsizlik ile ilgili resmi verileri de ortaya koydu.

Bültende Aralık ayına ait bilgiler, Çalışma Dairesi tarafından yayımlanmaması nedeniyle bültende yer almadı.

BÜLTENDEN: 2017 Ekim-Kasım sonu itibariyle bin 246 kayıtlı işsiz

Kayıtlı işsizlerin %63’ü kadın, %37’si erkek

İş isteğiyle bekleyen kişi sayısı 748 iken, yeni müracaat eden kişi sayısı 813

Bin 18 iş münhali 2017 dördüncü çeyreğine aktarıldı, Ekim ve Kasım aylarında ise toplam 712 adet yeni münhal açıldı

Bin 46 adet münhal ertesi döneme devredildi.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bin 522 işsiz…

Çalışma Dairesi tarafından hazırlanan, KKTC Merkez Bankası 4. Çeyrek Bülteni’nde yer alan işsizlik verilerine göre; 2016 yılı üçüncü çeyreği Ekim –Kasım ayları sonunda bin 522 olan kayıtlı işsiz sayısı 2017’nin aynı döneminde 1246’ya geriledi.

Bu yılın Kasım ayı işsizlik verileri cinsiyet kompozisyonuna göre incelendiğinde ise aktif işsizlerin %37’sini erkekler, %63’ünü ise kadınlar oluşturdu.

712 yeni münhal, bin 46 münhal ertesi döneme devredildi…

Bültende, aktif münhal kayıtları incelendiğinde, 2017 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla toplam bin 18 iş münhalinin 2017 dördüncü çeyreğine aktarıldığı, Ekim ve Kasım aylarında ise toplam 712 adet yeni münhal açıldığı belirtildi.

480 adet doldurulan ve 204 adet iptal edilen münhal neticesinde 2017 Ekim ve Kasım ayları itibarıyla toplam bin 46 adet münhal ertesi döneme devredildi.

813 yeni müracaat…

Resmi verilere göre; 2017 yılının üçüncü çeyreğinde iş isteğiyle bekleyen kişi sayısı 748 iken, 2017 yılının Ekim ve Kasım ayları içinde iş isteğiyle yeni müracaat eden kişi sayısı 813 olarak belirlendi.

2017 yılı Ekim ve Kasım ayları sonunda kayıttan düşen ve işe yerleştirilen toplam 947 kişi dikkate alındığında Kasım ayı sonunda iş isteğiyle bekleyen kişi sayısı 617 oldu.