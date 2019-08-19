İşsizlerin %33’ü, üniversite mezunları

Kıbrıs İstatistik Kurumu’nun, 2019 yılının ilk yarısı için paylaştığı veri, Kıbrıs’ın güneyinde işsizlikten en çok etkilenen kişilerin 25 ve 34 yaş arasında olduğunu gösteriyor.

In Cyprus’un haberine göre, kayıtlara işsiz olarak geçen 39 bin 252 kişiden 10 bin 404’ü, bu yaş grubu arasında yer alıyor. Bu da, gençlerin dörtte birinin (%25) işsiz olduğunu gösteriyor.

Haberde, Eurostat’a göre, 2014’e %16.1 olan işsizlik, günümüzde ciddi bir düşüş yaşayarak %6.5’e düştü. Ancak buna rağmen, genç nüfustaki işsizlik, hala oldukça yüksek oranda göründüğü yazıldı.

İşsizlerin %33’ü üniversite mezunu

Daha da kötüsü, işsiz olarak kayda geçen 39 bin 252 kişiden 13 bin 124’ünün yüksek lisans mezunu gençlerin olduğu belirtildi. Bu da, paylaşılan son veriye göre, işsiz kişilerin %33’ünün üniversite mezunu olduğunu gösteriyor.

Haberde, işsizliğin genel anlamda düştüğünün, ancak adada 2012 ile 2014 yılları arasındaki durgunlukta, yarı zamanlı işlerin arttığı da belirtildi.

Eurostat’ın verilerine göre, yarı zamanlı veya geçici olarak belirlenen işlerde çalışan kişiler 2012’de 35 bin iken, 2014’te ise 47 bin oldu. Ancak 2018’in sonuna doğru ise bu rakam 41 bine düştü.

İşsizlik oranının azalmasında rol alan sektörlerin başını inşaat çekiyor

Sektöre göre işsizliğe bakıldığında, işsizlik oranındaki en büyük düşüş, ‘adanın ekonomisini ayakta tutan’ sektörlerinden biri olan inşaatta yaşandığı kaydedildi.

İnşaat sektöründeki işsizlik sayısı 2013’te 10,960’yken bu sayı 2018’in sonunda 1,553’e kadar düştü.

Bunun yanı sıra, büyük bir düşüş de toptancılık sektöründe yaşandı. 2013’de 12,435 işsizin olduğu sektörde, 2018’in sonunda 7,542 işsiz olduğu belirlendi.

Haberde, diğer sektörler kadar olmasa da otelcilik sektöründe de bir düşüş yaşandığı ifade edildi. 2013’te 7,763 işsizin olduğu otelcilik sektöründe, 2018’de bu sayının 5,765’e düştüğü kaydedildi.

Çeviri: Ali ERDENAY