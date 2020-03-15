İşsizler ve özel sektör için dayanışma

"Yerel İstihdamı Destekleme Fonu'nun kullanılması değerlendirilmeli"

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, vaka sayısının artmasıyla birlikte yaşanan gelişmelere değindi, özel sektör çalışanları, gündelikçi işçiler ve güneyde çalışanların yaşadıkları maddi sıkıntıların daha da artmasının muhtemel olduğuna dikkat çekti.

Yerel İstihdamı Destekleme Fonu'nun kullanımının değerlendirilmesi gerektiğine değinen Erhürman, kurumlar, şirketler, örgütler ve bireyler düzeyinde de ihtiyaçlı insanlara dayanışma içinde olunmasına vurgu yaptı.

"Gün, dayanışma ve sınırlı olanakları adil paylaşma günüdür" diyen Erhürman, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Vaka sayısının artması, ekonomik faaliyetlere verilen aranın uzaması ihtimalinin doğması, işten durdurmaların başlaması ve sınır kapılarının tamamen kapanmasına ilişkilerin bilgilerin gelmesiyle birlikte özel sektör çalışanlarının, gündelikçi işçilerimizin ve güneyde çalışan insanlarımızın yaşadıkları maddi sıkıntıların daha da artması maalesef muhtemel. Yerel istihdamı destekleme fonunun kullanımını değerlendirmemiz ve kurumlar, şirketler, örgütler ve bireyler düzeyinde de ihtiyaçlı insanlarımızla dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Gün dayanışma ve sınırlı olanaklarımızı en adil biçimde paylaşma günüdür.